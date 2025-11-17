É no concurso Calouros Mirins, promovido por uma rádio na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, que Agrado Garcia (Rafa Justus), João Raul (Rafael Rara) e Naiane Sampaio (Carolina Ferreira), ainda crianças, se cruzam pela primeira vez. O ano é 2006, e a história desses três personagens ainda não está atrelada uma à outra. A trama dos protagonistas de Coração Acelerado, próxima novela das sete da TV Globo, começa quando Agrado descobre que a rádio Estrela do Cerrado está promovendo um concurso de talentos pelo interior do Brasil e decide que é a sua grande chance de se apresentar. Desde que se entende por gente, Agrado é apaixonada por música, sabe de sua vocação, e conta com a ajuda da madrinha Zuzu (Elisa Lucinda) para se inscrever no concurso. Em Bom Retorno, Agrado conhece João Raul, mas se apresenta como Diana - nome artístico que usa no momento, por achar o seu nome de batismo esquisito. Eles decidem apresentar juntos uma composição de Agrado, mas um imprevisto faz com que ela abandone a disputa. Antes de partir, Agrado deixa com João Raul sua medalhinha de Santa Cecília e guarda uma pulseira com as iniciais do garoto. No mesmo dia do concurso, Naiane participa de outro evento na cidade e ganha o título de “Princesinha Country”. Na saída da homenagem, ela, não cabendo em si de tanta empolgação, cisma em assistir à eliminatória da competição promovida pela rádio, e é quando se encanta por João Raul.Os anos passam, e Agrado cresce nas andanças da Caravana da Zu, sua madrinha, onde começa a se apresentar em shows itinerantes pelo interior do Brasil ainda pequena ao lado da mãe, Janete (Letícia Spiller). O sonho de se tornar uma cantora de sucesso é alimentado com o passar do tempo e a ascensão de cantoras como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Simone e Simaria e outras vozes femininas que a inspiram. Já adulta, Agrado (Isadora Cruz) se torna uma mulher forte e determinada, dessas que não abaixa a cabeça para ninguém, e enfrenta muitos “nãos” em suas tentativas de ser reconhecida, o que não diminui em nada sua obstinação. O passar do tempo foi mais generoso com João Raul (Filipe Bragança). Ele começa a cantar profissionalmente ainda criança e se torna um ídolo do sertanejo, conhecido como “Mozão do Brasil”. A essa altura, seu sucesso vem com músicas que já não o empolgam mais. João Raul não está feliz com a carreira e quer dar um novo rumo a ela, mas, para isso, enfrenta a resistência do seu empresário, Ronei Soares (Thomas Aquino), que mantém seu principal agenciado sob a rédea curta de um contrato sufocante, em troca de sucesso, riqueza e engajamento do showbusiness. E então que entra Naiane Sampaio (Isabelle Drummond) na história. A jovem herdeira da família Amaral cresceu sendo atendida em seus menores caprichos. Quando foi eleita “Princesinha Country”, encantou o público com uma coreografia que ela mesma criou para a ocasião e, desde então, nunca mais parou de dançar. Já adolescente, para driblar o tédio, começou a postar detalhes de seu mundinho de mansões luxuosas, haras, jatinhos e férias em destinos exóticos. Em tantos momentos de superexposição, acabou cometendo muitas gafes. Fãs e haters a consagram, e Naiane fica viciada em atenção. E se, quando menina, costumava suspirar pelo astro mirim, hoje, a influencer tem um tremendo crush por João Raul. A dança que ela cria para um novo sucesso apimentado do cantor tem grande repercussão e chama a atenção do rapaz, que comenta, marca e reposta. Momento de glória! João Raul é desejado por muitos. Por ter começado ainda muito jovem, seu público se acostumou a acompanhar a vida do astro como se fosse uma novela. Seu fandom é poderoso, e juntá-lo com o de Naiane Sampaio só poderia dar match. De olho nos negócios, Ronei incentiva a formação do novo casal que está agitando a internet. João Raul realmente se interessa por Naiane, mas a mania que ela tem de postar tudo o deixa incomodado. A verdade é que ele anda bem cansado de tudo e nunca se esqueceu de Diana. E decide usar suas redes sociais para lançar uma pergunta que “quebra” a internet: “Onde está a garota do meu passado?”. A publicação causa alvoroço, principalmente porque atinge Naiane, com quem o cantor vive um romance. Em meio à revolta da influencer, de forma inesperado, os caminhos de João Raul e Agrado voltam a se cruzar, sem que ele saiba que ela é justamente a menina que marcou sua vida.