Desenho feito pelo artista pirenopolino Pérsio Forzani, exposta no gabinete do prefeito de Pirenópolis (Arquivo pessoal/Adriano Curado)\nJá imaginou viver em uma casa com mais de 365 janelas? Essa é uma lenda que envolve uma figura histórica de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A casa teria sido construída e demolida no século XIX, e mistura fatos com o imaginário da população (conheça a lenda do casarão abaixo).\nA lenda conta que o enorme casarão, chamado por muitos de palácio, foi construído a mando do comendador Joaquim Alves de Oliveira. Com mais de 300 janelas, a casa seria uma demonstração de seu poder econômico.\nNão se sabe ao certo em que ano a casa teria sido construída. Mas, segundo relatos, o casarão foi demolido por volta de 1868, 17 anos após a morte do comendador.\nNo livro Viagens pelo interior de Minas Geraes e Goyaz, do juiz Virgílio Martins de Mello Franco, o autor descreve o que ouviu sobre a casa.