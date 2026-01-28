A indígena Taína Marrirú Karajá de Oliveira, de 25 anos, representa o Tocantins no concurso Miss Brasil Mundo 2026. Ela representa a Aldeia Santa Isabel do Morro, em Lagoa da Confusão, na Ilha do Bananal, pela primeira vez em uma disputa nacional.\nAlém de Miss Tocantins Mundo, Taína atua como professora e também é atleta. Pertencente ao povo Iny Karajá, a jovem leva para o concurso a representatividade indígena do estado e da região Norte do país.\nEstou extremamente feliz, honrada e orgulhada, pois todo o povo tocantinense me abraçou e me viu como representante ideal para trazer a primeira coroa para o Tocantins. Estou me sentindo muito feliz e esperançosa, em que juntos podemos fazer história pelo Brasil e conquistar também a primeira coroa para a mulher indígena”, disse Taína.\nO Miss Brasil Mundo é a etapa nacional que seleciona a representante brasileira para o Miss World, o mais antigo concurso de beleza do mundo. Taína será a primeira indígena a disputar o título nacional neste concurso.