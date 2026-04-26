Coxinhas feitas pela empresária Marcíria Maria de Carvalho, moradora de São Miguel do Passa Quatro (Reprodução/Instagram Melhor Coxinha do Brasil)\nTreze anos depois de uma moradora vencer uma competição de coxinhas no programa "Mais Você", da TV Globo, a cidade de São Miguel do Passa Quatro, no sudeste de Goiás, foi reconhecida oficialmente como a "capital da coxinha". O título foi aprovado pela Câmara Municipal e, segundo o prefeito, agora a cidade se prepara para ter monumentos em referência ao quitute.\nDe autoria do vereador Josimar Inácio, o projeto de lei teve como principal inspiração a empresária Marcíria Maria de Carvalho. Em 2013, ela ficou em primeiro lugar no concurso de “Melhor Coxinha do Brasil” do programa apresentado por Ana Maria Braga.\nJaponês viraliza após provar pequi pela primeira vez; veja a reação