A Globo divulgou, nesta sexta-feira (9), todos os 20 candidatos do grupo Pipoca para entrar na casa do BBB 26. Os concorrentes estão confinados em cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil.\nEm Manaus, AM, região Norte do Brasil, a rixa entre os bois Garantido e Caprichoso segue forte. Conheça os participantes da casa de vidro:\nLivia tem 26 anos, é de Parintins e mora em Manaus. Ela ocupa a posição de rainha do folclore do Boi Garantido. Já Marciele, 32, é natural de Juruti, no Pará, ela vive há 16 anos em Manaus e é Cunhã-poranga do Boi Caprichoso.\nEntenda como vai funcionar o Cartola BBB, jogo interativo feito para fãs do programa\nBBB 26: Primeira chamada anuncia novidades, dá spoilers e agita web\nA competição masculina fica entre o manauara Brigido, 34, diretor de escola particular, e Ricardinho, 27, atleta profissional natural de Belém do Pará, mas que hoje mora em São Paulo.