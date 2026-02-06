Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado promete cooperação e entendimento. O céu indica que podem surgir desafios, porém a dica é reduzir a exposição pública e refletir antes de agir. Na área íntima, há chances de boas conversas e entendimentos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o sábado pode ser marcado pela firmeza no trabalho, embora seja essencial evitar excessos. Há chance de aprimorar a comunicação, mas tenha cuidado ao se expor. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado com busca maior por prazer e autoestima elevada graças à Lua, Sol e Vênus. Cuidado com gastos excessivos e procure aprimorar seu planejamento diário e estratégias para encarar desafios. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer terá um sábado de aprofundamento em suas relações íntimas. Com o céu indicando que Lua, Sol e Vênus estão em harmonia, há chance de melhorar o convívio na área familiar e ajustar diferenças. Pode ser um bom momento para cultivar seu lado sociável, mesmo que limitado a pequenos grupos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma chance de boas conversas e interações humanas, desde que haja moderação. Pode ser um bom momento para ser seletivo e separar o público do privado, já que se espera uma movimentação na área familiar. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica prazer no gerenciamento da rotina e valorização do potencial criativo. Desafios podem surgir ao harmonizar interesses com os outros. Tente ser diplomático. A comunicação surge como importante aliada. Libra (23/09 - 22/10)O céu de sábado aponta que quem é do signo de Libra pode sentir sua autoestima em alta graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Contudo, uma certa tensão com Júpiter sinaliza a importância de evitar deixar a vaidade tomar conta e prejudicar a imagem pública. Planejamento e controle de atitudes impulsivas podem ser benéficos, já que a Lua na área material se alinha com Mercúrio, Plutão e Marte. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um recolhimento que fortalece o emocional. Mas, cuidado com o isolamento, a comunicação será importante. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado de simpatia e generosidade. Contudo, pode ser um bom momento para evitar se entregar demais aos outros, como aponta a tensão com Júpiter. O ideal é buscar conforto emocional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere foco na área profissional. Aproveite para demonstrar suas virtudes, mas atenção ao excesso de vaidade. O céu aponta que parcerias e adaptabilidade podem ser cruciais, especialmente com interações na área da amizade. Aquário (20/01 - 18/02)Para quem é do signo de Aquário, o dia pode ser marcado por entusiasmo e otimismo, principalmente ao lidar com possíveis estresses rotineiros, isso graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Na área do trabalho, a Lua indica a importância de aprimorar estratégias na gestão de tarefas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes neste sábado, o céu aponta um aprofundamento nos sentimentos, e é possível que isso contribua para a cura de feridas emocionais. Isso pode significar um recolhimento e menor exposição social. Fortaleça suas metas e crenças, pois indicações apontam para um momento de perspectivas espirituais.