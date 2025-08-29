Áries (21/03 - 19/04)Os aspectos tensos entre Sol, Lua Crescente e Urano pedem equilíbrio e flexibilidade para lidar com demandas sociais sem perder o foco no lar. O prazer intelectual e afetivo tende a crescer, favorecendo os vínculos. Touro (20/04 - 20/05)Os vínculos pedem mais atenção, seja no campo afetivo ou no profissional, exigindo articulação e abertura para ajustes. A cordialidade e o senso de compromisso se mostram essenciais, visto a harmonia da Lua frente a Vênus, Netuno e Saturno. Gêmeos (21/05 - 20/06)O dia a dia se mostra exigente devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, levando a revisões frequentes e análises detalhadas. Sua intuição e criatividade podem apoiar soluções, somadas ao empenho constante e à disciplina diante das demandas. Câncer (21/06 - 22/07)A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano indica um momento de esforço para equilibrar compromissos coletivos e lidar com a gestão financeira. A Lua em sintonia com Vênus, Netuno e Saturno convida a valorizar prazeres e companhias que elevem seu ânimo. Leão (23/07 - 22/08)As exigências ligadas ao lar e à carreira pedem disposição, organização e habilidades interpessoais. O cultivo da solidariedade com quem convive fortalece laços e apoios importantes, conforme mostra a Lua em harmonia com Vênus, Netuno e Saturno. Virgem (23/08 - 22/09)As preocupações tendem a crescer, já que os desafios podem parecer mais intensos com a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Contar com parcerias pode trazer novas leituras das situações e abrir caminhos para soluções mais adequadas às circunstâncias. Libra (23/09 - 22/10)Questões ligadas ao patrimônio pedem cautela, já que a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano traz risco de gastos e imprevistos. O momento pede criatividade na administração de recursos e a busca por alternativas que privilegiem o uso sustentável dos mesmos. Escorpião (23/10 - 21/11)A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano sugere excesso de demandas ligadas ao lar e à vida profissional, elevando a pressão diária. Evite centralizar decisões e busque formas de cooperação, construindo uma convivência mais fluida e equilibrada. Sagitário (22/11 - 21/12)O período sugere um transbordamento de emoções, com desafios em destaque devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. É fundamental cultivar estabilidade interna e encarar as crises como oportunidades de crescimento. Capricórnio (22/12 - 19/01)A convivência em grupos se mostra desafiadora frente à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, pedindo seletividade nas interações. Valorize contatos de confiança e adote atitudes empáticas, que favoreçam a harmonia e o bem-estar nas trocas coletivas. Aquário (20/01 - 18/02)O excesso de dedicação ao trabalho e às metas pode enfraquecer a vida familiar e os vínculos pessoais, como alerta a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Busque atividades que promovam serenidade e mantenha o equilíbrio ao lidar com quem está ao redor. Peixes (19/02 - 20/03)A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano pode trazer frustrações que afetam sua confiança. Evite se deixar abalar por pressões externas e busque analisar os fatos com imparcialidade. Reserve tempo para o autocuidado e para atividades que tragam leveza.