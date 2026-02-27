Áries (21/03 - 19/04)No céu de sábado para o signo de Áries, a interação entre Lua e Plutão indica que pode ser necessário estabelecer limites em sua exposição pública para evitar interferências indesejadas. Articular seus interesses com diplomacia e empatia é a dica, já que estes astros se harmonizam com Saturno e Netuno. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica chance de sair da zona de conforto e encarar mudanças mais profundas, impulsionadas pelos contratempos. É um bom momento para exercer seu senso crítico e analítico. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica tensão para o signo de Gêmeos, favorecendo uma pressão mental. É um bom momento para equilibrar o pensamento racional e intuitivo na busca de soluções. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu deste sábado indica um período delicado para a área financeira com a possibilidade de imprevistos. Uma postura econômica e um bom planejamento podem ser fundamentais para contornar essa fase. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um sábado de possíveis ajustes nos relacionamentos. A harmonia entre Lua, Plutão, Saturno e Netuno sugere um momento propício para entender melhor os desafios em conjunto e buscar soluções empáticas e diplomáticas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o sábado indica possíveis disputas no âmbito profissional. Mantenha serenidade e diplomacia para administrar as adversidades. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possíveis desafios nas relações sociais. Há chance de conflitos de interesses e o momento pede ajustes para manter a harmonia. Posicione-se a favor de acordos. Confie, o céu aponta harmonia com Saturno e Netuno. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica possíveis desafios entre trabalho e família que exigem habilidade em organização e definição de prioridades. Com Saturno e Netuno alinhados, maturidade e inteligência emocional podem ser suas principais ferramentas diante dos desafios. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica um dia intenso para o signo de Sagitário, com Lua e Plutão trazendo emoções fortes e surpresas. Pode ser um bom momento para avaliar os fatos de maneira equilibrada e desenvolver resiliência. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o cenário indica chances de preocupações financeiras em um contexto econômico incerto. Será um bom momento para evitar despesas desnecessárias e ajustar o orçamento. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica instabilidade emocional e disputas. Porém, há chance de diálogo pacífico e diplomacia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o sábado traz chance de introspecção e busca por soluções para desafios cotidianos, indicado pela harmonia entre Lua, Plutão, Saturno e Netuno.