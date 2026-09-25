Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Cheia com Netuno e Saturno intensifica o compromisso e a responsabilidade. A oposição ao Sol pode evidenciar diferenças, estimulando disputas. Busque acordos que preservem a parceria e a individualidade. Touro (20/04 - 20/05)A Lua Cheia pode trazer flutuações emocionais para o signo de Touro, dificultando a leitura objetiva de situações. Há espaço para organizar a vida cotidiana, buscando estabilidade interior e evitando conclusões precipitadas nas relações. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o meio social pode gerar estresse e conflitos. Há um risco de as divergências serem levadas para o lado pessoal. No amor, vale adotar uma postura conciliadora para preservar a confiança mútua. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter maior comprometimento com ambições profissionais pela Lua Cheia. É essencial buscar equilíbrio entre trabalho e demandas pessoais. A oposição ao Sol indica que vale preservar tempo e atenção para as relações, evitando que preocupações externas ditem o clima. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Cheia com Saturno e Netuno favorece uma postura reflexiva sobre valores. Pode ser um bom momento para avaliar o que se acredita sobre o amor. Vale ter cuidado ao exteriorizar opiniões rígidas, preservando as relações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua Cheia, Saturno e Netuno aprofundam a interiorização. Há espaço para amadurecimento ao rever questões íntimas. A oposição com o Sol pede atenção à administração de posses e assuntos compartilhados. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Cheia indica aumento das demandas interpessoais para o signo de Libra, com dedicação às relações. Há espaço para acolher a pessoa amada. Vale equilibrar a atenção, com autocuidado e reciprocidade para preservar o vínculo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a Lua Cheia pode trazer cansaço emocional e desafios com demandas. É um bom momento para autocuidado e para organizar a rotina. Evite levar a exaustão para suas relações afetivas, buscando leveza. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode sentir as emoções mais intensas hoje, com a Lua encontrando Netuno e Saturno. Vale ter prudência com palavras e atitudes. Evite descarregar irritações e escolha bem seus conflitos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua Cheia pode tornar a convivência familiar mais sensível e trazer à tona diferenças. A oposição com o Sol amplia a necessidade de conciliar interesses. É importante zelar pela estabilidade doméstica com diplomacia e diálogo. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a Lua Cheia, junto a Netuno e Saturno na área comunicativa, destaca o peso das palavras. Há espaço para expressar sentimentos com responsabilidade e ponderar antes de reagir. Evite dizer algo só para provocar uma resposta. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Cheia pode trazer preocupação com segurança e estabilidade. Oscilações emocionais interferem em decisões práticas. Converse sobre o que realmente preocupa, evitando compensar inseguranças com gastos.