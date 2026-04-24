Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado indica chance de crescer na área criativa. Uma transformação pessoal ou interpessoal pode estar à vista, mas lembre-se de equilibrar suas ambições e necessidades familiares. Touro (20/04 - 20/05)No sábado, o signo de Touro pode ter um papel de inovação na área material, com sinal positivo de Urano e Vênus para trabalhos e ambições. A Lua indica necessidade de revisão de crenças e ampliação de perspectivas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica renovação pessoal e possibilidade de transformações, potencializadas por uma dose de amor-próprio e criatividade. Cuidado com investimentos arriscados que ameacem sua estabilidade financeira. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, sábado é um dia de mudanças e libertação de laços de dependência. O céu indica uma possível tensão com a Lua, mas isso não deve impedir que você olhe para as suas parcerias sem abrir mão de sua essência. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão neste sábado: o céu indica transformações na forma de vivenciar as relações, valorizando conexões mais profundas e criativas, principalmente em sua área de amizades, com a presença de Urano e Vênus em harmonia com Plutão. Pode ser uma boa chance de equilibrar as emoções com uma rotina estruturada. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica transformações interessantes na vida profissional. Pode ser um bom momento para abraçar suas vocações e buscar equilíbrio entre seus interesses e os da coletividade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um ciclo de crescimento pessoal, motivando a busca de novos caminhos para realizar seus ideais e a leveza emocional com o encontro de Urano e Vênus na área espiritual, e o apoio de Plutão. Seja receptivo na convivência familiar e tente superar possíveis desentendimentos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma conexão intensa com desejos íntimos neste sábado. Momento propício para libertação de sentimentos limitantes, especialmente com a presença de Urano e Vênus na sua área mais íntima e o apoio de Plutão. Cuidado com a comunicação para evitar tensões. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o sábado indica que pode ser um bom momento para buscar conexões autênticas com os parceiros que podem ampliar sua visão de mundo. Seja disciplinado com as finanças, pois o céu sugere algum desafio nesse setor. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o sábado pode ser um dia para experimentar novidades, mudando as rotinas do dia a dia com inovação e prazer. Urano e Vênus sugerem esta renovação, sendo importante lembrar de respeitar a liberdade dos outros. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado indica uma fase onde interações em grupo podem transformar sua visão de vida, com trocas intelectuais e criativas ampliando a autopercepção. Com a entrada de Urano e Vênus na área social e o trígono com Plutão, desafios podem desafiar o bom senso. Peixes (19/02 - 20/03)No sábado, o signo de Peixes pode sentir um renovamento no olhar sobre a família, abrindo caminhos para ser mais autêntico e reforçar laços. Isso porque Vênus se encontra com Urano na área familiar, em harmonia com Plutão. Mantenha a discrição nas redes sociais devido à tensão lunar.