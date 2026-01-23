Áries (21/03 - 19/04)No sábado, o signo de Áries pode enfrentar pressão no trabalho e queda de produtividade, sugerindo a busca por atividades prazerosas e que destacam seus talentos. Touro (20/04 - 20/05)No sábado, o signo de Touro pode sentir suas inseguranças emergindo, dificultando as tomadas de decisões. O céu indica que é um bom momento para buscar serenidade, avaliar opções e contar com o apoio de pessoas próximas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que a vida social e as ações conjuntas possam ter alguns desafios hoje devido aos acontecimentos emocionais. Desenvolva sua inteligência emocional e seja criterioso ao compartilhar sua vida. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que este sábado pode ter desafios na área profissional. Cuidado com o excesso de responsabilidades e procure inserir momentos de prazer na rotina para evitar o estresse. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão neste sábado, o céu indica atenção à sua vitalidade. Pode ser um bom momento para não desafiar seus limites e se dedicar ao cuidado do seu bem-estar físico e mental. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o sábado aponta desafios relacionados à tolerância no meio social, especialmente quando conflitos de interesse surgem diante da tensão lunar com Júpiter. A área privada pode ser abalada por comportamentos invasivos, por isso, é válido dar atenção ao isolamento e a contatos mais criteriosos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode haver desafios na área de relacionamentos hoje. É indicado se dedicar ao diálogo pacífico e à diplomacia para construir acordos. Escorpião (23/10 - 21/11)No sábado, o céu indica tensões na convivência diária para o signo de Escorpião. Busque lidar com as informações com zelo e diplomacia. Concentre-se em atividades que exijam autonomia, usando sua inteligência e criatividade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica cautela nas despesas com diversão no sábado. A harmonia entre Lua, Mercúrio e Vênus sugere momentos de prazer sem estourar o orçamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior cautela e zelo com a família, proporcionando um lar harmonioso e sensível às necessidades de todos. Alivie os desafios sem pressa para evitar ações impensadas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário neste sábado, o céu indica que a área de comunicação pode tensionar com o cotidiano. Há a necessidade de discrição e diplomacia nos relacionamentos. Evitar se expor demais pode ser uma boa estratégia. Esteja perto de pessoas de confiança. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o dia pode trazer um desafio em relação à área financeira e a de amizades. O céu sugere evitar misturas nesse aspecto para preservá-los. Dedique-se a atividades prazerosas relacionadas às suas vocações.