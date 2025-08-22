Áries (21/03 - 19/04)A Lua Nova no setor das rotinas desperta energia para cuidar das tarefas diárias, melhorar hábitos e fortalecer vínculos com o ambiente ao redor. O alinhamento com o Sol evidencia demandas e oportunidades. Desafios podem surgir, exigindo atenção e planejamento. Touro (20/04 - 20/05)Sua postura receptiva e comunicativa favorece conexões sociais e parcerias capazes de auxiliar nas demandas atuais. Sua espontaneidade e carisma elevam os momentos de descontração em grupo. Porém, é importante manter sua imagem preservada. Gêmeos (21/05 - 20/06)O desejo de conforto no lar e proximidade com pessoas queridas ganha força, enquanto você busca aperfeiçoar a rotina doméstica. Abra espaço para novas abordagens, mas evite mudanças bruscas, como alerta a tensão de Urano. Câncer (21/06 - 22/07)A mente se abre para novas ideias, favorecendo a troca de conhecimento ao mesmo tempo em que você desenvolve mais empatia por quem está ao seu redor. Contudo, é recomendável preservar a vida íntima e lidar com os desafios de forma reservada, devido à tensão com Urano. Leão (23/07 - 22/08)A Lua Nova impulsiona gestos generosos e maior flexibilidade no uso dos recursos, especialmente quando ligados ao bem-estar. Porém, analise cada decisão financeira com cautela para evitar gastos impulsivos que possam comprometer seu equilíbrio, já que Urano indica risco de excessos. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Nova em seu signo desperta autoconfiança e receptividade para viver momentos que estimulem seu crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, o Sol realça seus talentos e vocações, favorecendo a expressão de suas qualidades. Busque equilíbrio entre objetivos individuais e interesses coletivos, evitando conflitos desnecessários. Libra (23/09 - 22/10)Você tende a enxergar alternativas diferentes para lidar com os obstáculos, favorecendo mudanças positivas na maneira como você lida com os problemas. Ainda assim, evite posturas extremas. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Nova na área das amizades amplia sua sociabilidade e o desejo de estreitar laços com amigos e fazer novos contatos, estimulando gestos de cuidado com quem é importante para você. No entanto, não permita que as necessidades coletivas sobreponham as suas, como alerta Urano tensionado. Sagitário (22/11 - 21/12)O setor profissional recebe estímulo da Lua Nova, abrindo portas para novas oportunidades e fortalecendo parcerias estratégicas. Controle o impulso competitivo e evite riscos desnecessários, como sinaliza a tensão de Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)O alinhamento do Sol com a Lua Nova no setor espiritual incentiva vivências que ampliam seu repertório cultural e enriquecem seu crescimento pessoal. No entanto, não se prenda a expectativas distantes da realidade. Aquário (20/01 - 18/02)O período traz fortalecimento emocional, ajudando você a lutar por seus objetivos e a promover mudanças necessárias. Liberte-se de vínculos desgastantes para conquistar mais autonomia, como alerta Urano tensionado. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua Nova no setor dos relacionamentos favorece parcerias e a troca construtiva de conhecimento, permitindo aproveitar o melhor de cada pessoa. Porém, mantenha distância de temperamentos impulsivos ou instáveis, como indica a tensão com Urano.