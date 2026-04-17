Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é um bom momento para abusar da criatividade e versatilidade na gestão do dia a dia. Quebrar padrões pode ampliar suas opções e valorizar recursos. No amor, a dica é ser mais presente e buscar tranquilidade para manter o relacionamento em ordem. Touro (20/04 - 20/05)No sábado, o signo de Touro recebe uma injeção de otimismo e mente aberta com a conjunção entre Lua, Vênus e Urano. Essa configuração celeste indica chances de lidar bem com mudanças e de dinamizar a vida. Na área amorosa, o dia pede coerência e delicadeza ao enfrentar situações desfavoráveis. Aproveite também para intensificar os prazeres e tornar a vida mais divertida. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para usar sua criatividade e otimismo para vencer os desafios e avançar em seus projetos. No amor, adote uma postura resoluta para pensar nos seus sentimentos e intenções, sempre cuidando da própria saúde emocional. Evite decisões drásticas e veja as mudanças de forma positiva. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o sábado oferece chance de experiências sociais agradáveis e novas descobertas na área das amizades. O convívio ajuda a fortalecer sua confiança, possibilitando a exposição de seus talentos. No romance, seja prudente e aberto, valorizando os detalhes afetivos. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que para o signo de Leão tem chance de atividades criativas surgirem na área profissional. Mantenha a mente aberta para valorizar questões subestimadas. No amor, preste atenção na rotina e nas necessidades do envolvimento, pode ser um bom momento para renovações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o sábado é marcado pela confluência de Lua, Vênus e Urano, indicando um bom momento para experimentar novas vivências que somem prazer e conhecimento. Há chance de se libertar de limitações, mas evite ser radical. Na área amorosa, o céu sugere uma reavaliação das atitudes e sentimentos, evitando impulsividade. Encare e resolva qualquer incoerência afetiva com sinceridade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que um anseio por mudanças pode fazer este sábado (18/04) ser um bom momento para inovações na vida privada. Recorra à criatividade para melhorar o cotidiano. Seu relacionamento tem um cenário que sugere atenção às prioridades afetivas. Aproveite para manejar melhor sua rotina no amor. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um bom momento para busca de conforto emocional através dos relacionamentos. Conversas e intercâmbio de ideias podem trazer novas perspectivas. No amor, dedicar tempo e atenção à pessoa amada pode fortalecer o vínculo afetivo. Demonstração de afeto e responsabilidade é o indicado agora. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, este sábado pode ser um bom momento para inovar na rotina, tornando o cotidiano mais prazeroso e dinamizado. Pares podem se envolver nesse processo, o que favorece a troca de ideias e ações em grupo. O céu também indica que é oportuno repensar o convívio afetivo a partir de uma posição emocional equilibrada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que prazeres em grupo são favoráveis, graças ao encontro entre Lua, Vênus e Urano na área social, dinamizando o pensamento e enriquecendo culturalmente. O magnetismo pessoal está em alta, mas é bom ser seletivo nas suas companhias. No amor, o momento pede revisão afetuosa das questões mais importantes. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado sugere um lar propício para atividades criativas. É um bom dia para conciliar tarefas de rotina e lazer cultural. Valorize o tempo e o afeto com aqueles que você ama. Na vida amorosa, é hora de dedicar-se às situações com o parceiro. O céu indica que paz e descontração ajudam a nutrir o amor neste momento. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes terá um dia de muitas ideias e prazeres culturais, valorizando a diversidade de opinião. Bom momento para se atualizar e aproveitar a mente aberta. Na área amorosa, o dia pede paciência e clareza, pode ser a oportunidade para renovar o romance.