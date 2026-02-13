Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado pode ser significativo. A entrada de Saturno no seu signo sugere um avanço nas suas metas, com mais responsabilidades e melhorias na área profissional. Sua capacidade de pensar e criar pode aumentar, especialmente com Saturno encontrando Netuno. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sinaliza uma fase reflexiva com Saturno na área de crise. Encare desafios calmamente, pois exigem tempo e maturidade. A junção do pensamento racional com o intuitivo, em encontro com Netuno, promete equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais reserva no social e critério ao lidar com as amizades que exigem maior dedicação para fortalecer vínculos. A empatia pode ser um bom caminho para reforçar parcerias. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica maior responsabilidade na área profissional que pode levar a um aperfeiçoamento e amadurecimento das ambições. Pode ser um bom momento para estabelecer metas realistas e valorizar vocações. Leão (23/07 - 22/08)Para quem é do signo de Leão, o céu indica que é um bom momento para olhar para as próprias experiências em busca de fortalecimento graças à passagem de Saturno pela área espiritual. Há chance de aprofundar conhecimentos, por isso, cursos podem ser uma boa opção. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, é um ótimo momento para explorar profundamente o autoconhecimento e aperfeiçoar suas metas. Enfrente os desafios como oportunidades de crescimento e estabeleça alicerces firmes na sua vida. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para fortalecer laços e formalizar parcerias na área dos relacionamentos. Tenha mais compromisso com quem te cerca e conheça as pessoas de forma real. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o sábado pode exibir um interesse em otimizar a rotina e aprimorar a qualidade de vida. Este sentimento vem de Saturno na área cotidiana em sintonia com Netuno, resultando em um olhar mais crítico nas vivências diárias e comprometimento com parceiros. Mantenha a disciplina e sensibilidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um maior criterioso na vida social. Isso pode levar à redefinição de seu grupo de amigos e atividades de lazer. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um sábado de busca por estabilidade no lar. Valorize a tradição e a rotina e converse com quem você vive, mostrando compromisso e empatia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que pode ser um bom momento para ser responsável e cuidadoso com suas palavras, inspirando confiança nos outros. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é bom se concentrar em aprimorar a gestão financeira e assumir responsabilidades importantes. Neste ciclo, você pode fortalecer suas fundações. Lembre-se de economizar, mas mantenha a generosidade.