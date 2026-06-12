Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma busca por prazeres sociais ao interagir com as redes, valorizando as trocas culturais. No entanto, tenha cuidado ao compartilhar a intimidade, certifique-se de estar entre amigos verdadeiros. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um desejo de harmonia no lar e acolhimento em relações íntimas. Fortaleça os laços afetivos e zele pela sua casa. Enfrentará desafios: mantenha serenidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, Vênus na área de comunicação indica que seu carisma e afeto estão em alta, ajudando na harmonia com as pessoas. Há uma tensão com Plutão, que pode atrapalhar a comunicação e trazer inseguranças à tona, por isso, é importante manter a calma. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, há chance de Vênus despertar seu lado generoso e instigar investimento em prazeres e bem-estar. Cuide para que frustrações não levem a gastos excessivos, já que há tensão com Plutão. Valorize vivências sensoriais devido à sintonia com Netuno. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que Vênus favorece o aumento da autoestima e a busca por prazeres. Porém, possíveis frustrações nos relacionamentos tendem a surgir, podendo impactar convívios e reputação. Mostre equilíbrio emocional. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que o signo de Virgem pode explorar emoções mais profundamente, lidando com desafios que possam afetar a autoestima. Isso pode incentivar momentos íntimos de introspecção. Pode ser útil lidar com as dificuldades usando inteligência emocional, devido à tensão entre Vênus e Plutão e harmonia com Netuno. Libra (23/09 - 22/10)Texto: O céu sugere para o signo de Libra uma tendência de solidariedade e acolhimento na área das amizades, trazendo harmonia interpessoal. Cuidado para não criar expectativas excessivas por reciprocidade emocional e empatia. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, Vênus sugere busca por satisfação e reconhecimento na área profissional, mas cuidado com possíveis críticas e entornos difíceis, mantenha a serenidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o cenário é propício para a busca de um sentido mais profundo na vida aliada ao exercício de suas vocações. Contudo, é recomendável discrição quanto às suas ambições devido a possíveis tensões. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio pode sentir uma intensificação do desejo por elo emocional e segurança, o que pode ser frustrante se não for alcançado. Sugerimos focar no autocuidado. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um sábado de carinho com as pessoas queridas. No entanto, cuidado para não assimilar o sofrimento de outros. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um bom momento para trazer harmonia a sua vida diária, com Vênus na área das rotinas em sintonia com Netuno. Porém, lembre-se de respeitar o espaço e a privacidade alheias.