Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado aponta prováveis mudanças no círculo de amizades, podendo levar a términos ou renovações. Questões financeiras podem mexer com os laços afetivos, então é bom ficar atento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a interação Lua e Plutão aponta a busca por transformações no âmbito profissional. O desafio é equilibrar ambições e poder sem que o ego tome conta ou parcerias desmoronem por vaidades. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica profundidade emocional e renovação interior, com chance de revisitar desafios passados e trazer cura. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que desejos intensos podem surgir com o encontro entre Lua e Plutão, mostrando forças e possíveis vulnerabilidades. Pode haver conflitos de egos que exijam maturidade devido à tensão com Vênus na área de amizades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que parcerias podem ganhar destaque, ainda que questões de controle possam surgir, especialmente no trabalho. Há chance de fortalecer laços afetivos, bastando demonstrar mais carinho e se dedicar a uma comunicação sincera. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica transformações na sua rotina diária, signo de Virgem. Esta conexão entre Lua e Plutão pode ser ótima para promover mudanças e renovar a vida. Evite, todavia, seguir ideais sem lugar na realidade devido às tensões com Vênus na área espiritual. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um enriquecimento da visão de vida através de experiências coletivas, aumentando o engajamento em causas comuns. Cultive sua individualidade em cenários públicos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de reflexão sobre a vida íntima e familiar com Lua e Plutão. Padrões emocionais antigos podem pedir transformação e cura. Conflitos afetivos podem surgir junto à tensão com Vênus, exigindo maturidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que ideias poderosas e profundas podem surgir, com a chance de gerar impactos significativos. Usar as palavras com sabedoria é crucial. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Plutão pode indicar transformações em seus valores pessoais, afetando especialmente sua relação com o mundo material. É um bom momento para explorar possibilidades de ganho financeiro, sem deixar a ansiedade tomar conta. Fique atento na área social. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica intensidade emocional para quem é de Aquário. É um bom momento para refletir sobre seus desejos e ambições, evitando deixar o consumismo direcionar suas decisões, principalmente nas relações familiares. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um possível aumento das emoções diante de conflitos pessoais. A dica é não alimentar ressentimentos, fator que pode impedir a superação desses desafios.