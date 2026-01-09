Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado é um dia para reflexões sobre os desafios e possíveis ajustes nas parcerias. O céu sugere evitar especulações que possam estressar a convivência. Touro (20/04 - 20/05)Aos taurinos neste sábado, uma pausa na rotina agitada para analisar fatos recentes soa promissora. A Lua Minguante sugere revisão e ajustes na gestão do seu dia a dia. Tente ser mais empático, evitando críticas desnecessárias, devido a tensões com Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o sábado pede uma abordagem cuidadosa quanto às relações sociais. O céu indica que é um bom momento para distinguir contatos essenciais dos superficiais, evitando envolver-se excessivamente em problemas de terceiros. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica foco nas necessidades familiares e domésticas. O entendimento e acordos parecem ser essenciais, tornando-se ainda mais relevante com a tensão entre Lua, Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um sábado de análises para melhorar rotinas e corrigir erros. Tente equilibrar trabalho e lazer para manter a calma. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que é um bom momento para reavaliar suas finanças e considerar possíveis cortes nos gastos. Ao lidar com desafios orçamentários, procure se posicionar de maneira diplomática. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o sábado pede uma desaceleração e reestruturação emocional e mental, já que a Lua Minguante provoca possíveis tensões. Foco na clareza ao encarar desafios, mas cuide para não se sobrecarregar, é essencial um posicionamento consciente. Escorpião (23/10 - 21/11)Para você, signo de Escorpião, o céu indica que lidar com desafios pode exigir bastante, impactando sua clareza e resistência. Permanecer em um ambiente confortável e seguro pode ajudar a estabilizar e refletir sobre próximas etapas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o sábado sugere momentos de introspecção e reavaliação de amizades. O céu indica a necessidade de se libertar de ilusões, cultivando relações saudáveis e autênticas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que no trabalho, a percepção de uma lacuna entre o que é ideal e o que é real pode inspirar mudanças estratégicas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado indica que inquietações podem intensificar com a Lua Minguante, abrindo espaço para questionamentos que desafiam a autoconfiança. Mantenha uma postura racional e imparcial. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis frustrações na esfera íntima. Tente buscar um retiro temporário para organizar suas ideias, evitando tomadas de decisões importantes.