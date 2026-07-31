Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que pode haver intensificação das emoções, principalmente em situações amorosas que demandem adaptações. Mantenha a calma e evite conflitos desnecessários. Permita que as conversas tragam entendimento, esse é um bom momento para reflexões e ajustes de estratégia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que a harmonia com grupos e amigos pode estar sensível, sugerindo um momento de menor exposição social e maior objetividade ao discutir assuntos que afetam a todos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que as demandas profissionais podem se tornar cansativas, com possível irritação nas relações. Procure se organizar e manter a objetividade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que situações desafiantes possam mexer com suas convicções. Tente enxergar com objetividade, amadurecer e dialogar, há chance de uma percepção mais equilibrada. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, as disparidades aumentam, pedindo mais sensibilidade emocional e atenção aos assuntos pessoais, incluindo a gestão financeira. Com Lua, Vênus e Marte em aspectos tensos, é possível que ocorram crises. Mantenha-se racional diante da vida, isso pode ajudar a preservar o equilíbrio, conforme indica a harmonia entre Lua e Mercúrio. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que os relacionamentos podem estar mais delicados. Há a chance de eventuais tensões entre Lua, Vênus e Marte pedirem uma postura mais maleável e cuidadosa. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o sábado talvez traga desafios do dia-a-dia que podem causar desgaste físico e emocional. Organizar tarefas e estabelecer prioridades pode ser uma boa estratégia. Escorpião (23/10 - 21/11)Signo de Escorpião, o céu sugere que moderar o envolvimento com grupos pode evitar desentendimentos. Pode haver disputas por reconhecimento, por isso mantenha a maturidade e objetividade ao lidar com as diferenças. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica desafios na vida familiar para o signo de Sagitário, com Lua, Vênus e Marte trazendo possíveis conflitos. É vital mostrar inteligência emocional para manter o equilíbrio. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro de Lua, Vênus e Marte pode indicar emoções fortes e uma maior possibilidade de mal-entendidos. Antes de agir em função desses sentimentos, o conselho é refletir. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado pode trazer desafios na área material e prática, com possibilidade de decisões apressadas. A dica é manter o foco na organização das finanças e ter transparência em compromissos compartilhados para evitar tensões. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o sábado aponta chances de impulsividade na área familiar e nos relacionamentos cotidianos. Buscar equilíbrio entre interesses pessoais e o bem-estar coletivo pode trazer benefícios. É um bom momento para soluções práticas e racionais.