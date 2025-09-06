Áries (21/03 - 19/04)A Lua Cheia no eixo de crise pode aflorar emoções exageradas diante dos desafios, pedindo equilíbrio para manter a objetividade. Com Júpiter no setor familiar em harmonia com a Lua, o lar oferece suporte para recarregar suas energias. Touro (20/04 - 20/05)O envolvimento em grupos se eleva com a Lua Cheia no setor de amizades, colocando você em sintonia com as pessoas e estimulando o lazer coletivo, embora a tensão com Sol e Mercúrio sugira cuidado na escolha de companhias. Dê valor às afinidades. Gêmeos (21/05 - 20/06)Seu empenho no trabalho cresce com a Lua Cheia no setor profissional, mas convém equilibrar as tarefas com períodos de descanso. Crie um ambiente aconchegante e aproveite momentos de bem-estar compatíveis com seu orçamento, sem ultrapassar limites. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua Cheia no setor espiritual sugere excesso de idealizações que comprometem o raciocínio e, consequentemente, sua comunicação, devido à tensão com Sol e Mercúrio. Procure conciliar teoria e prática na gestão da rotina e em benefício das suas metas. Leão (23/07 - 22/08)O emocional ganha força com a Lua Cheia no setor íntimo, favorecendo momentos prazerosos, mas aumentando o risco de decisões financeiras impulsivas, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Cuide de si e reflita sobre como se fortalecer diante dos desafios. Virgem (23/08 - 22/09)As demandas dos vínculos pessoais entram em contraste com as suas, exigindo mais diálogo e capacidade de adaptação, com a Lua Cheia tensionada com Sol e Mercúrio em seu signo. Tenha clareza sobre as expectativas e busque flexibilidade. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Cheia no setor cotidiano evidencia a importância de cuidar da saúde e da organização do dia a dia, de modo a amenizar o cansaço físico e mental. Tenha propósitos bem definidos e valorize sua habilidade de gestão. Escorpião (23/10 - 21/11)A busca por atender aos desejos imediatos se intensifica com a Lua Cheia na área dos prazeres, sendo necessário conciliar demandas pessoais com o entorno, sobretudo quando interesses pessoais divergirem dos coletivos. Cultive generosidade. Sagitário (22/11 - 21/12)A necessidade de conforto afetivo e de momentos agradáveis no lar cresce com a Lua Cheia no setor doméstico, exigindo equilíbrio com as tarefas do dia a dia. Envolva seu círculo de confiança em rotinas organizadas para equilibrar obrigações e afetos. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua Cheia no setor de comunicação incentiva expressão emocional, mas cuidado com temas delicados diante da tensão com Sol e Mercúrio. Prefira conversas construtivas que aproximem pessoas, e busque diálogos para criar acordos sólidos e duradouros. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Cheia no campo financeiro incentiva a busca por satisfação imediata, elevando o desejo de consumo e exigindo cuidado para não desorganizar seu orçamento. Use seu talento para soluções concretas que melhorem o dia a dia. Peixes (19/02 - 20/03)A vontade de autoafirmação e o desejo de satisfação imediata cresce com a Lua Cheia em seu signo, podendo causar atritos com pessoas próximas se não houver flexibilidade. Valorize os momentos compartilhados.