Áries (21/03 - 19/04)Dia de versatilidade para o signo de Áries na gestão de desafios rotineiros, com a Lua indicando formas de encontrar soluções eficazes para problemas, especialmente em sua área de crise e familiar. Estimule a mente e melhore o relacionamento com quem está por perto. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um domingo de interação social com um plano dinâmico. Invista na compreensão das necessidades do dia a dia, em especial na área material, onde Marte e Urano estão presentes. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, hoje o céu indica uma chance de melhora em seu desempenho nas responsabilidades de trabalho. Firmeza e inovação podem trazer resultados mais eficientes. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o domingo mostra chance de crescimento intelectual. A conexão entre Lua, Sol e Mercúrio pode dinamizar sua perspectiva e pensamento. Enfrentar desafios com visões variadas pode guiar a resultados eficazes, considerando a união de Marte-Urano na área de crise. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o domingo pode ser um bom momento para refletir sobre desafios e enxergar potenciais oportunidades. O céu indica que a trata-se de uma jornada de transformação, com possibilidade de tirar lições preciosas. Já nas relações e amizades, a tendência é movimento e atividade, favorecendo a revitalização desses laços. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o domingo indica uma oportunidade de compartilhar conhecimento e colaborar com pessoas ao seu redor, o que pode aumentar a produtividade de maneira leve e divertida. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica uma fase mais empreendedora para o signo de Libra, com possibilidade de expansão de projetos pessoais e um foco maior no planejamento. Busque valorizar as ideias e a contribuição intelectual das pessoas ao seu redor, isso pode abrir seus horizontes. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia positivo. Com a interação harmoniosa da Lua, Sol e Mercúrio, pode ser um bom momento para valorizar-se mais e deixar aflorar sua criatividade. Em compasso com Marte e Urano, há chances de descobertas íntimas, mas cuidado com riscos impensados. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica fortalecimento no equilíbrio interno por interações familiares. Aproveite para propor ideias inovadoras na convivência. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um domingo de dinâmicas interpessoais e trocas de ideias. Há chances para ações práticas e originais na rotina diária. Aquário (20/01 - 18/02)No domingo, o signo de Aquário ganha agilidade para lidar com a rotina e melhor aproveitamento de recursos, graças à harmonia do céu. Aproveite o dia para fazer algo diferente e se divertir com amigos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um domingo de personalidade divertida e leveza na rotina, graças a harmonização entre Lua, Sol e Mercúrio. Há chance de dinamismo e descontração no ambiente doméstico.