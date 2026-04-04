Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que os pensamentos e ações podem se intensificar, levando a decisões estratégicas e rápidas. Fique atento à impulsividade mental, requerendo cautela para evitar atitudes impensadas. Há chance de crescimento e fortalecimento emocional. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o domingo indica interações sociais mais dinâmicas. A harmonia entre Mercúrio e Marte na área de amizades pode estimular debates e iniciativas coletivas. Existe um bom potencial para empatia e compreensão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser um bom momento para uma ação direta e estratégica no ambiente profissional. Existe a possibilidade de estar na vanguarda de situações favoráveis para sua carreira, e demonstrar assertividade para defender ideias, negociar e liderar projetos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer neste domingo, o céu indica uma oportunidade de dar sentido aos objetivos de sua vida, alinhados aos seus ideais. Há chance de trocas sociais inspiradoras. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma intensificação dos instintos e desejos com Mercúrio e Marte em conjunto na área íntima. Possíveis desafios podem trazer à tona questões antigas para serem resolvidas. Virgem (23/08 - 22/09)Hoje é um bom dia para dialogar e trocar ideias, signo de Virgem. Isso porque a conjunção de Mercúrio e Marte, junto a Lua e Júpiter, indica abertura para interações e colaborações construtivas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma rotina dinâmica, graças à conjunção de Mercúrio e Marte na área cotidiana, trazendo proatividade e eficácia nas tarefas, sobretudo ao envolver as pessoas à sua volta. Tendência para ser estratégico na gestão de recursos graças à interferência de Lua e Júpiter. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia de interações sociais dinâmicas. Isso ocorre devido à aproximação de Mercúrio e Marte, favorecendo a concretização de objetivos em comum, com grande sintonia entre valores e sentimentos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo indica intensificação na vida em família, podendo ser um bom momento para aumentar a produtividade e dinamizar relacionamentos. A união familiar pode ajudar a enfrentar desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para usar suas palavras e persuasão como fonte de motivação. Pode haver uma chance de fortalecer os laços e projetos em grupo com empatia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica foco e praticidade, que podem ajudar na gestão eficiente dos recursos e ações. Pode ser um bom momento para transmitir determinação às suas parcerias, que têm chances de florescer. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que suas ideias estão mais claras e alinhadas com suas prioridades, podendo contribuir para a defesa de seus interesses pessoais.