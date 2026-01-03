Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que o signo de Áries pode experimentar um clima tenso no convívio social, devido a grandes mudanças. O ideal é manter a calma e se concentrar em uma vivência mais íntima com pessoas de confiança. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que adaptações podem ser necessárias na relação entre família e trabalho. Procure evitar radicais e velhas amarras sentimentais que possam dificultar a vivência do presente e o planejamento do futuro. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos neste domingo, o céu indica uma fase delicada na questão da comunicação. Tenha cuidado ao compartilhar ideias no dia a dia e nas redes sociais. Evite opiniões críticas sobre temas polêmicos para prevenir conflitos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase delicada na área financeira com desafios que geram incertezas. Rever limites e conciliar expectativas com realidade pode ser fundamental. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, existe um desafio entre as relações e a individualidade. O céu sugere discrição ao lidar com desafios pessoais e cultivar serenidade. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica desafios que podem mexer com a rotina, exigindo adaptações. Pondere antes de agir. Cuidado para não distorcer a realidade, as consequências podem aparecer mais adiante. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica desafios na relação com a coletividade. É um bom momento para delimitar seu espaço e evitar dramas alheios, mantendo a atenção aos amigos próximos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma necessidade de avaliação equilibrada em meio a situações inesperadas na área de trabalho e família. Evidencie a colaboração, mas cuidado para não ultrapassar limites. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica desafios na área de comunicação. A tendência é que se sinta menos confiante ao lidar com pessoas, por isso seja discreto e use diplomacia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de cuidado com as finanças devido a um clima de tensão. A prudência nos gastos será sua melhor aliada. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica neste domingo uma possível readequação de planos entre interesse individuais e coletivos. Há chance de usar a colaboração para isso, mas é importante não se privar do essencial. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que problemas antigos podem voltar a emergir. Priorize soluções efetivas, reavalie estratégias e dialogue.