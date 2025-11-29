Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, este é um bom momento para conexões espirituais e experiências emocionalmente gratificantes. A entrada de Vênus na área da espiritualidade abre caminho para uma valoração do prazer na vida. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um fluxo favorável para autoconhecimento e cura emocional. Momentos prazerosos podem ser vividos na esfera afetiva, conferindo conforto e apoio. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o público de Gêmeos terá um domingo cheio de sintonia e harmonia em seus relacionamentos, realçando seu lado mais carinhoso. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que a rotina pode ganhar um toque de criatividade e prazer com a conjunção de Vênus e Sol. Aproveite para cultivar uma aparência refinada e inserir no dia a dia atividades culturais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o domingo é um bom dia para valorizar momentos de diversão e trocas culturais com amigos. O céu indica que pode ser uma boa hora para cuidar de sua aparência e realçar sua beleza natural. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma ênfase na área doméstica. É um bom momento para valorizar os momentos em família e transformar a casa em um ambiente acolhedor. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um realce no carisma e no potencial sedutor através da comunicação. Interações culturais podem agregar valor nas relações sociais e na atuação em outras áreas. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica para o signo de Escorpião um domingo de destaque para suas habilidades criativas no manejo da rotina, com Vênus se movendo para a área material e se aproximando do Sol. Aproveite para investir no lazer e nos cuidados com a aparência, mas evite o consumismo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um estímulo na autoestima com Vênus passando por seu signo. Isso pode realçar sua beleza e carisma, possibilitando projeção social e profissional. Ao mesmo tempo, pode ser um bom momento para fortalecer laços afetivos, primeiramente com diálogo e disposição. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica a chance de valorizar a introspecção criativa, contribuindo para aumentar a autoestima. Pode ser um bom momento para identificar e trabalhar em suas fragilidades emocionais, visando melhorar e ter uma vida mais gratificante. Aquário (20/01 - 18/02)A entrada de Vênus na área de amizades indica que o signo de Aquário pode buscar conforto emocional em prazeres coletivos e interações sociais nesta semana. Há chance de dar vida a ações criativas ao valorizar diferentes talentos ao seu redor. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que pode ser um bom momento para focar na carreira. Há chance de investir prazerosamente nos projetos e bons contatos na sua área de trabalho. Melhore suas habilidades por meio de cursos.