Áries (21/03 - 19/04)Você tende a adotar uma postura mais idealista com a Lua no setor espiritual, buscando formas de expandir horizontes pessoais. É importante, porém, estar consciente dos desafios, mantendo a realidade em foco para não criar ilusões. Sonhe, mas saiba planejar de modo prático. Touro (20/04 - 20/05)A Lua no setor íntimo aprofunda percepções emocionais, levando você a valorizar vivências que transmitam segurança e prazer afetivo. Contudo, é preciso cautela ao se expor além da zona de conforto, pois a tensão com Vênus e Saturno pede sobriedade no meio social. Busque pessoas de confiança. Gêmeos (21/05 - 20/06)A Lua no setor de relacionamentos motiva a busca por segurança afetiva em vínculos de confiança, o que pode gerar decepções quando não houver retorno. É importante cultivar autossuficiência e compreender que nem sempre os outros podem corresponder às suas expectativas. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua no setor das rotinas valoriza conforto e estabilidade no dia a dia. Porém, a comunicação pode ficar fragilizada pela tensão com Vênus e Saturno, o que pede cuidado ao cobrar dos outros atitudes que não estão dispostos a adotar. Exercite a paciência e a serenidade. Leão (23/07 - 22/08)A vontade de aproveitar prazeres aumenta com a Lua na área social, mas é necessário alinhar desejos com limites financeiros, como alertam tensões de Vênus e Saturno. Contendo impulsos consumistas e disciplinando o orçamento, será possível curtir momentos de lazer sem excessos. Virgem (23/08 - 22/09)O cenário se mostra delicado para a convivência familiar, pois a Lua tensionada a Vênus e Saturno pode trazer atritos ligados a atitudes impositivas. Procure exercitar inteligência emocional e usar argumentos consistentes ao lidar com situações delicadas, evitando confrontos diretos. Libra (23/09 - 22/10)A Lua no setor comunicativo intensifica sua sensibilidade, favorecendo diálogos francos e trocas pessoais. No entanto, sua tensão com Vênus e Saturno pede discrição emocional quando o momento exigir reserva. Saber avaliar conveniências pode ser essencial para manter harmonia. Escorpião (23/10 - 21/11)O desejo por estabilidade financeira e segurança pessoal se intensifica com a Lua no setor material, mas pode haver pressão social para sair da zona de conforto. O momento pede maturidade e escolhas responsáveis, além de atenção para não ceder a gastos desnecessários. Sagitário (22/11 - 21/12)Com a Lua em seu signo, a sensibilidade aumenta, assim como a necessidade de afirmação pessoal, tornando reações mais diretas. É importante, porém, preservar-se quando estiver em ambientes externos, cuidando de sua imagem e reputação. Aja com equilíbrio e bom senso. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua no setor de crise sugere maior fragilidade diante de obstáculos, pois tensiona Vênus e Saturno e pode levar você a insistir em frustrações em vez de manter clareza racional. Direcione o foco para as responsabilidades e exercite inteligência emocional no processo. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua na área das amizades desperta sociabilidade, estimulando conexões e engajamento em causas coletivas. Mas é importante cuidar para que demandas externas não afetem sua estabilidade financeira. Evite deixar a generosidade ultrapassar seus próprios limites materiais. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua no setor de trabalho aumenta o engajamento com tarefas diárias e a necessidade de se destacar profissionalmente. Porém, podem surgir frustrações diante da falta de apoio e reconhecimento ao redor. Evite buscar aprovação externa e valorize sua própria dedicação.