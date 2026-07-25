Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, surgem desafios relacionados a responsabilidades que necessitam de foco. Com a Lua, Netuno e Saturno em jogo, é crucial identificar falhas e buscar soluções estratégicas de longo prazo. Evite ilusões e mantenha os pés no chão. No amor, manter a harmonia com o parceiro é importante, mesmo diante de possíveis obstáculos. O céu sugere repensar a vida a dois com cumplicidade e prudência. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para descansar a mente e evitar pressões. Há chances de se sentir sobrecarregado e com a autoconfiança abalada. Na vida amorosa, a pedida é manter o equilíbrio emocional para garantir a harmonia do relacionamento. Evite que obstáculos diários tirem sua paz, uma postura sensata no amor é fundamental. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica possíveis insatisfações na vida social e entre amigos. Pode ser um bom momento para um distanciamento temporário e organizar seus sentimentos. No amor, tente respeitar e dedicar-se mais ao seu parceiro. Foco nos bons momentos pode superar eventuais empecilhos no convívio amoroso. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer neste domingo, o céu indica uma fase de instabilidade nos relacionamentos que pode impactar a confiança, devido à Lua em oposição, formando tensões com Netuno e Saturno na área de trabalho. Tente conversar com paciência para solucionar as pendências. Na esfera amorosa, cuidado com a emoção! Lua, Netuno e Saturno tensionados indicam atrasos nos planos de manter a ordem no romance. Foque na relação para que ela flua naturalmente. Leão (23/07 - 22/08)Signo de Leão, o céu indica um olhar mais cuidadoso para seus hábitos diários, talvez seja o momento para revisões que auxiliem no combate a excessos. Na Ã¡rea espiritual, com Lua, Netuno e Saturno, pode ser necessário certo tato ao lidar com as pessoas, especialmente ao tratar de temas delicados. Importante não ignorar o cansaço emocional, respire fundo e tente manter o equilíbrio na vida afetiva. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a importância da discrição, da empatia e da diplomacia para evitar conflitos nas relações, inclusive no mundo virtual. Avalie imparcialmente tudo que possa ser um desafio, vendo claramente onde se ajustar. Na vida afetiva, cuide mais e melhor do seu relacionamento, se dedicando às suas necessidades emocionais. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que o dia de hoje pode ser um momento complicado para os assuntos domésticos e relacionamentos pessoais. É possível que você precise fazer alguns ajustes e revisões, e um tempo a sós pode ajudar nisso. No amor, situações difíceis exigem respostas sensatas. Busque equilibrar romances e resolver questões urgentes para um convívio mais harmônico. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu sugere para o signo de Escorpião um domingo de atenção ao transmitir informações, para não prejudicar as rotinas e responsabilidades. Na área amorosa, é um bom momento de valorizar o que há de bom na relação e ter atitude para resolver os empecilhos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode ser um bom momento para revisar o orçamento e disciplinar os investimentos. Isso pode ajudar a evitar dívidas a longo prazo. No amor, é sugerido manter a calma no convívio com parceiro, mostrando paciência frente a eventuais desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o domingo pode trazer reflexões na área familiar. É um bom momento para autoanálise e trabalhar questões emocionais com o objetivo de viver de maneira mais harmoniosa. Na sua vida amorosa, capricornianos podem precisar de paciência e dedicação para lidar com mudanças de humor e manter a estabilidade na relação. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o domingo sugere um dia de reflexão e adaptações. Mesmo que cause desconforto, essa etapa é necessária. O céu indica resiliência em meio à adversidade. Ainda, pede inteligência emocional para lidar com os desafios. No amor, a confiança e sinceridade são essenciais. A postura deve ser de prudência e flexibilidade. Não se esqueça de fortalecer o coração. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é momento de refletir sobre suas amizades. Avaliar e possivelmente se libertar de relacionamentos que não agregam valor é importante agora. No amor, há uma chance de revisar posturas e enfrentar desafios de forma corajosa.