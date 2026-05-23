Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica desafios na comunicação e entendimento no cotidiano. Faz-se necessário pensar com clareza e mostrar boa vontade para ajustar interesses. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, neste domingo, os desafios podem surgir na área financeira, especialmente em relação aos gastos relacionados à vida social. O céu sinaliza que pode ser um bom momento para usar critério e disciplina em seus gastos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que haverá desafios na administração da vida familiar hoje, com a Lua e Mercúrio em tensão na área doméstica. Pode ser um bom momento para refletir e avaliar cuidadosamente os prós e contras antes de tomar decisões. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um domingo propício para trabalhar a autoconfiança e a postura diplomática, pois uma oscilação entre Lua e Mercúrio pode trazer à tona algumas vulnerabilidades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o domingo pode exigir acordos para lidar com responsabilidades compartilhadas, principalmente na área de amizades e materiais. É um bom momento para aprimorar o diálogo e agir de forma diplomática em meio a conflitos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, há chance de se deparar com desafios profissionais, o que pode levá-lo a questionar suas decisões. Tente manter a calma, o critério e a disciplina. Libra (23/09 - 22/10)No domingo para o signo de Libra, o céu indica momentos de incerteza pela interação Lua-Mercúrio, podendo confundir seu raciocínio e questionar sua autoestima. Dicas proativas aqui são desapegar de pensamentos negativos, sendo realista e prática para superar adversidades. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica desafios ao lidar com diferenças dentro do círculo de amigos. Ao invés de julgar aberta e criticamente, adotar uma postura reservada e diplomática pode evitar problemas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica possíveis atritos nas parcerias pela divergência de ideias. Mostrar maturidade e diplomacia pode ajudar nesses momentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que a sensação de monotonia pode provocar descuido com questões importantes. Organize suas tarefas e encontre um equilíbrio harmonioso entre responsabilidades e prazeres. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário valorize mais a qualidade do que a quantidade em sua vida social e nos prazeres de lazer, contribuindo para a preservação de sua individualidade e estabilidade financeira. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que este domingo pode ser um pouco desafiador, principalmente na área da convivência e relacionamentos familiares. Há chance de interesses conflitantes e falta de clareza nas prioridades. Procure estar aberto ao diálogo e busque acordos.