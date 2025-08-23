Áries (21/03 - 19/04)A Lua movimenta o setor das rotinas e se alinha a Júpiter e Vênus na área doméstica, favorecendo um convívio mais harmonioso e acolhedor. Tarefas diárias podem ser realizadas com leveza e criatividade, deixando o ambiente ao seu redor mais agradável. Touro (20/04 - 20/05)A harmonia da Lua com Júpiter e Vênus no eixo social e comunicativo estimula seu lado espontâneo e afetuoso, tornando as trocas mais produtivas e prazerosas. Ideias ganham força quando compartilhadas, gerando oportunidades e fortalecendo o bem-estar coletivo. Busque experiências que ampliem seu repertório cultural. Gêmeos (21/05 - 20/06)Os encontros da Lua com Júpiter e Vênus evidenciam um bom momento para aprimorar a organização da rotina e cuidar melhor do lar. Sua versatilidade será útil para lidar com contratempos, aproveitando recursos disponíveis e encontrando soluções criativas que tragam mais conforto. Câncer (21/06 - 22/07)Com a Lua no setor das comunicações em harmonia com Júpiter e Vênus, sua expressão fica mais afetuosa e aberta. Conversas podem fluir com mais facilidade, fortalecendo vínculos pessoais e ajudando na defesa dos seus interesses. Participar de trocas construtivas será especialmente benéfico. Leão (23/07 - 22/08)O dia favorece soluções criativas para questões práticas e financeiras, já que a Lua se conecta positivamente a Júpiter e Vênus. Seu otimismo e senso criativo ajudam a superar limitações e a enxergar novas possibilidades de crescimento. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua em seu signo se harmoniza com Júpiter e Vênus no setor das amizades, realçando seu carisma e fortalecendo relações de confiança. O apoio de pessoas próximas pode abrir portas e gerar oportunidades que alinhem momentos de prazer e desenvolvimento pessoal. Libra (23/09 - 22/10)Com a Lua na área das transformações se harmonizando a Júpiter e Vênus na área do trabalho, você lida melhor com situações desafiadoras e encontra soluções alternativas para problemas antigos. Aproveitar recursos de forma inteligente será um diferencial neste momento. Escorpião (23/10 - 21/11)O encontro da Lua com Júpiter e Vênus amplia seu interesse por interações que estimulem o aprendizado e o crescimento pessoal. Momentos compartilhados podem trazer novas percepções sobre si e inspirar mudanças positivas no modo de conduzir seus objetivos. Sagitário (22/11 - 21/12)O alinhamento entre Lua, Júpiter e Vênus favorece a integração entre seus propósitos profissionais e suas necessidades emocionais. Atividades que unam prazer e produtividade tendem a gerar resultados mais consistentes e fortalecer vínculos de trabalho. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua no setor espiritual, em harmonia com Júpiter e Vênus, estimula seu lado otimista atraindo conexões mais profundas e significativas com quem você ama. Sua afetividade ajuda a quebrar barreiras emocionais e criar um clima de cumplicidade, fortalecendo os laços. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua conecta o setor financeiro ao cotidiano, em sintonia com Vênus e Júpiter, favorecendo soluções criativas para demandas práticas. Seu otimismo ajuda a manter a motivação em alta, mesmo diante dos desafios. Peixes (19/02 - 20/03)Sua comunicação ganha generosidade e simpatia, aproximando as pessoas e tornando o convívio mais prazeroso. Interações que envolvam aprendizado ou criatividade podem render frutos duradouros, além de enriquecer seu repertório cultural.