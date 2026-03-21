Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica chances de expansão arrojada para seus projetos, com ideias inovadoras e mente aberta, graças ao encontro Lua-Urano na sua área material. Articule-se com aqueles ao redor para superar os desafios, indicado pela harmonia entre Lua, Marte e Júpiter. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de ousar e experimentar coisas novas. Consulte pessoas experientes e explore mudanças sem descuidar dos riscos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma postura mais ousada ao enfrentar desafios. Pode ser um bom momento para usar recursos não explorados diariamente, ajudando a romper com antigos conceitos. Sua habilidade de ver oportunidades se fortalece, especialmente na área financeira. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, este domingo indica um clima de união entre amigos e a chance de mostrar talentos diversos com um toque arrojado. Mantenha seus laços de amizade fortes, mas esteja aberto para conhecer novas pessoas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o dia indica uma postura dinâmica e inovadora no trabalho. São grandes as chances de novos horizontes se abrirem se enfrentar desafios de diferentes formas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma expansão da mente, incentivando a redescoberta de potencialidades internas adormecidas. Aproveite a importância das interações online para enriquecer seu ponto de vista. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu aponta para instintos mais aflorados hoje, possibilitando ações ousadas, especialmente em gestão patrimonial. A cooperação com seus conviventes pode ser um bom caminho para gerenciar o cotidiano. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu aponta chances de prosperidade nos relacionamentos, com possibilidades para evolução em grupo. Há ainda fortes indícios de elevação do círculo social. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo traz a possibilidade de diversificar a rotina. Com a combinação Lua e Urano na área do cotidiano, o dia promete ser estimulante e pode levar a mudanças ousadas na organização do dia a dia. A dica é envolver seu convívio nesse processo, trocando ideias. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom dia para liberar fantasias e buscar novas experiências, principalmente em atividades culturais. Aproveite para incluir pessoas queridas nesse contexto. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica um bom dia para o signo de Aquário se dedicar ao espaço onde mora, tornando-o mais agradável com ações ousadas. Tente melhorar recursos e fluxos de trabalho. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma forte articulação mental em grupo, incentivando a busca por atividades intelectuais diversos. Inclua convívio social nessa fase.