Áries (21/03 - 19/04)Sua relação com as rotinas e os objetivos na carreira passa por uma mudança de perspectiva neste momento, levando-lhe a buscar oportunidades mais amplas de desenvolvimento. Originalidade e ousadia dão um toque arrojado a suas iniciativas. Touro (20/04 - 20/05)O advento da Lua Nova e o seu encontro com Sol e Mercúrio estimulam experiências coletivas que ampliam suas perspectivas perante a vida. A diversidade de pensamento tende a agregar valor às interações em grupo, levando-lhe a valorizar a pluralidade social. Gêmeos (21/05 - 20/06)Sua relação com a família passa por transformações profundas neste momento de encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio, permitindo-lhe se libertar de padrões condicionantes e renovar os vínculos íntimos. A gestão do cotidiano doméstico ganha toques inovadores. Câncer (21/06 - 22/07)O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio promove uma mudança de perspectiva frente a temas prioritários em sua vida, levando a uma comunicação eficiente acerca das suas metas e expectativas na relação com as pessoas. Valorize as trocas de ideias e a pluralidade de pensamento. Leão (23/07 - 22/08)A Lua Nova segue em equilíbrio com Sol e Mercúrio, levando-lhe a transformar seu sistema de valores e a ajustar sua postura em proveito do que realmente tem importância em sua vida. Procure dinamizar a gestão da vida cotidiana e os aspectos materiais relacionados. Virgem (23/08 - 22/09)Suas ambições se renovam com a Lua Nova, promovendo seu empoderamento diante da vida. Parcerias inovadoras têm seu lugar nesta fase, ajudando-lhe a dar outra dimensão aos projetos em desenvolvimento. Libra (23/09 - 22/10)Transformações profundas operam em seu íntimo, contribuindo com uma mudança de postura perante os desafios que lhe permite aprimorar as estratégias para enfrentá-los. Libertar-se de padrões limitantes e se abrir a novas abordagens é fundamental. Escorpião (23/10 - 21/11)Sua relação com o meio social passa por transformações significativas, a partir de uma tomada de postura mais autêntica acerca dos interesses que cercam a coletividade. Intercâmbios inovadores ganham corpo neste período. Sagitário (22/11 - 21/12)A Lua Nova segue renovando suas ambições e favorecendo as atividades de planejamento em prol de novos projetos ou da reestruturação daqueles em curso. O fator inovação emerge como forte aliado, juntamente com um senso crítico apurado. Capricórnio (22/12 - 19/01)Com a chegada da Lua Nova, você atravessa um período de transformação e amadurecimento que contribui com uma mudança de postura em favor dos seus ideais. Procure desenvolver seu senso crítico e estratégico. Aquário (20/01 - 18/02)Os processos introspectivos se aprofundam, promovendo uma renovação dos valores pessoais que contribui com uma tomada de postura aberta às mudanças. Procure se libertar de condicionamentos emocionais que criem obstáculos em sua vida. Peixes (19/02 - 20/03)Sua percepção sobre as pessoas passa por um momento de transformação que lhe permite redescobrir o potencial das parcerias. Mostre-se colaborativa e com a mente aberta à inovação, pois ideias arrojadas tendem a ser articuladas neste período.