Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma energia positiva na convivência familiar, um bom momento para aprimorar o lar e os laços. No entanto, é importante evitar sobrecarregar-se e criar expectativas inalcançáveis. Na área amorosa, demonstrar coerência emocional e zelo pelo que é essencial no relacionamento, é a chave para manter a harmonia, segundo o Sol, a Lua e Netuno. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica expansão intelectual e pensamentos dinâmicos neste domingo. Chance de formar parcerias interessantes. Cuidado com indiscrições e especulações. Na vida amorosa, é importante clareza e coerência para superar dificuldades. Valorize a sinceridade no relacionamento para mais consistência. Gêmeos (21/05 - 20/06)Signo de Gêmeos, o céu indica que é um ótimo momento para focar nos aspectos práticos da vida e melhorar como você gerencia recursos. Evite exageros nos gastos, especialmente com o intuito de agradar outros. No romance, mantenha-se firme e invista na dinâmica da convivência. Esteja atento às diferenças entre você e a pessoa amada, não perca a esperança no seu relacionamento. Câncer (21/06 - 22/07)No domingo, o Sol entrará na área do signo de Câncer, trazendo luz a aspectos únicos da sua personalidade e incentivando suas conquistas pessoais. Atente-se ao planejamento de ações, minimizando a improvisação. Na esfera amorosa, é tempo de resolver questões pendentes. Propicie um diálogo franco e produtivo, priorizando o que é mais importante na relação. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma grande chance de enfrentar desafios, mas também de superá-los. Aproveite o cenário para manter seu otimismo, mesmo diante de possíveis frustrações. No amor, os obstáculos podem ser a chave para repensar e melhorar o relacionamento. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, este domingo é um bom dia para se divertir com os amigos, mas guarde assuntos íntimos para si e priorize a privacidade. No amor, enfrentar problemas com coragem e carinho pode trazer bons resultados. Dedique atenção especial ao ser amado. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um domingo estimulante na área profissional. Oportunidades de crescimento na carreira podem surgir, motivando você a exercer suas vocações. Mantenha boas relações de trabalho, evitando se destacar de maneira desarmoniosa. Já na vida amorosa, é o momento de lidar com desafios cotidianos de forma aberta. Valorize ao máximo o convívio com seu par. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é uma fase de aprendizado e maturidade, favorecendo estudos e desenvolvimento pessoal. Lidar com desafios com tranquilidade é recomendado. No amor, olhe para dificuldades como aspectos a superar pacificamente, valorizando o relacionamento afetivo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo indica um momento de calor humano nas relações pessoais e atenção à vida financeira. O céu sugere uma oportunidade para melhoria nesses aspectos, mas é importante estar atento aos gastos. Na área afetiva, a afeição está em alta e as questões emocionais podem encontrar soluções. É um bom momento para resolver desafios com tranquilidade e priorizar o engajamento emocional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o domingo pode trazer ânimo para cuidar e fortalecer vínculos com as pessoas importantes da sua vida. Cuidado, seja diplomático ao lidar com possíveis desafios. Na área amorosa, seja resiliente nos planos futuros e mantenha a confiança para lidar com obstáculos diários. Há chances de mudanças favoráveis. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica vitalidade com o Sol na área cotidiana e saúde, proporcionando dinamismo no dia-a-dia e no trabalho. Recomenda-se agir com diplomacia frente a desafios, visto a tensão com Netuno e a Lua Crescente. No amor, observe-se e seja sensato frente aos problemas, mantendo o otimismo. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes pode sentir um ímpeto de fortalecer suas redes de amizade e mergulhar em prazeres. Aproveite o momento, mas seja cauteloso com os gastos financeiros. No amor, a rotina precisa de maturidade. Aprecie suas relações e busque soluções para eventuais desafios.