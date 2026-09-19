Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que o signo de Áries pode enfrentar conflitos em relacionamentos. É importante controlar a agressividade e buscar soluções que conciliem interesses. Evite disputas de poder e prefira diálogos produtivos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, tensões entre Lua, Mercúrio e Marte pedem atenção à saúde e bem-estar. Há chance de irritabilidade e desgaste, afetando a troca afetiva. O céu indica que descansar e reduzir estímulos favorece o equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica para o signo de Gêmeos uma fase socialmente delicada que pede discrição. Há chance de interferências externas e exposição indevida nas relações. Pode ser um bom momento para você preservar assuntos particulares e tomar decisões sem se basear em comentários alheios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a tensão entre Lua, Mercúrio e Marte pode fragilizar relacionamentos. Há chance de discussões e impulsividade. Vale administrar conflitos com diplomacia e boa vontade para negociar. Evite comentários provocativos e controle a irritação para evitar ressentimentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, as energias tensionadas de Lua, Mercúrio e Marte podem comprometer a vitalidade e a comunicação. Vale reduzir o estresse e escolher o momento certo para expressar insatisfações, prezando pelo bem-estar. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, pode haver irritabilidade e disputas ligadas a terceiros. Evite reações explosivas, mesmo com provocações. Não convém misturar dinheiro com amizades ou relações afetivas. Libra (23/09 - 22/10)O signo de LIBRA pode enfrentar oscilações de temperamento, com a tensão entre Lua, Mercúrio e Marte. Há espaço para negociar soluções que considerem as necessidades individuais na gestão de responsabilidades, promovendo equilíbrio. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica que o signo de Escorpião deve revisar estratégias para lidar com desafios, devido à tensão entre Lua, Mercúrio e Marte. Controle o imediatismo para evitar arrependimentos. Procure estabilidade emocional antes de tomar decisões nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)A impulsividade do signo de Sagitário pode comprometer recursos. O céu indica que vale evitar gastos não programados e excessos. Há espaço para identificar incômodos emocionais, em vez de compensá-los com diversão ou consumo no relacionamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode assumir uma postura controladora e intolerante hoje. É bom conter a agressividade para evitar impacto nas relações e no amor. Há espaço para resgatar a harmonia ao abrir para a participação dos outros nas decisões. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode sentir sobrecarga com os desafios, demandando revisão de prioridades. Nas relações, vale evitar centralizar responsabilidades. Abrir-se à colaboração alivia o estresse e melhora a convivência. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a coletividade pode trazer estresse e conflitos. É um bom momento para reduzir a exposição social. Valorize o recolhimento e a intimidade.