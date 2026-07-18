Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que será um bom momento para expressar suas ideias e participar de debates, graças à harmonia entre Lua, Urano e Marte na área comunicativa. Mas, lembre-se: use suas palavras com sabedoria, pois Saturno e Netuno formam uma oposição com a Lua. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um grande potencial de proatividade e economia, tornando processos mais rápidos e otimizando recursos. Contudo, há chance de problemas financeiros se a disciplina não for mantida. Procure avaliar riscos antes de tomar decisões precipitadas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um dia mais sociável e animado, motivando a interação, também nas redes. Procure equilibrar diplomacia em momentos de conflito, principalmente nas amizades. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode encontrar força no recolhimento pessoal, ao mesmo tempo que se encoraja a trabalhar desafios em conjunto com os demais. Evitar que as dificuldades afetem a tranquilidade será essencial, especialmente com questões ligadas ao trabalho. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere um clima de companheirismo nas interações sociais, que podem beneficiar atividades em grupo. Respire fundo para não deixar os problemas dos outros te afetar ou impor suas próprias regras. Virgem (23/08 - 22/09)O céu mostra chances do signo de Virgem ter sucesso na gestão de recursos e trabalho hoje. Mantenha disciplina nos gastos, mas evite a avareza. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um forte desejo de novas descobertas. Mas atenção: individualismo exacerbado pode atrapalhar suas relações. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu do signo de Escorpião indica perseverança para enfrentar desafios. A Lua em trígono com Urano e Marte sugere um bom momento para aprimorar estratégias para lidar com situações complexas, mas é indicado avaliar prós e contras antes de agir. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica união com grupos ao longo deste domingo, favorecendo a conquista de metas comuns. Seja diplomático em discussões, especialmente online, pois tensões podem surgir na área social. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica dinamismo no trabalho e possibilidade de diversão no cotidiano. Cumpra prazos e melhore sua eficácia, mas não esqueça de planejar e descansar. Em casa, possíveis contratempos pedem equilíbrio. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu sugere um bom relacionamento com grupos que compartilham seus ideais, contribuindo para suas ações. Opte pela discrição, pois a comunicação pode ser um desafio, com resistências de Saturno e Netuno. Peixes (19/02 - 20/03)Para quem é do signo de Peixes, o céu indica mais confiança para expressar seus instintos, contanto que haja limitações. Mostra também oportunidade de controlar melhor as finanças.