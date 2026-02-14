Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um fortalecimento do círculo de amizades graças à união coletiva. Pode ser um bom momento para se aproximar de vínculos genuínos e focar em ações conjuntas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia de estratégias no campo profissional. Tenha consciência dos prós e contras, pois há uma chance de transformações. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, este domingo abre possibilidades para expandir seus horizontes e promover mudanças, com Lua, Plutão e Marte apontando para seu lado mais ousado. Defina objetivos claros e seja cauteloso. Câncer (21/06 - 22/07)Para quem é do signo de Câncer, o céu indica que a união de Lua, Plutão e Marte pode fazer com que busque suas metas com muita determinação. No entanto, é importante não se prender a ideais de difícil realização e ter paciência com questões que demandam tempo. Diminua o ritmo e reveja suas estratégias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para fortalecer laços emocionais e alinhar parcerias frente a transformações. Seja cauteloso, evitando reações impulsivas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu aponta um desejo de inovar a rotina, que precisa ser equilibrado com desafios que pedem estratégia e ação moderada. Pondere antes de agir. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um domingo de busca por prazeres e sensações inéditas. No entanto, o alerta é para não se deixar levar e acabar correndo riscos desnecessários. Experiências em grupo podem se mostrarem transformadoras. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o encontro da Lua com Plutão e Marte na área doméstica indica a possibilidade de transformar antigos padrões familiares. Porém, é importante agir conscientemente para evitar desentendimentos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo pode trazer momento de revelações intensas, com o céu indicando que suas palavras podem impactar fortemente seu entorno. Atenção ao peso de suas falas na área de comunicação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de forte determinação na busca das ambições pessoais, o que pode trazer conquistas, mas também envolver em situações arriscadas financeiramente. Mantenha a cautela e estratégia. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que para o signo de Aquário pode ser um bom momento para fortalecer a autoestima e buscar suas ambições com persistência. Evite conflitos com pessoas de seu convívio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis desafios emocionais mais intensos, demandando autocuidado e diplomacia na comunicação. Cultive inteligência emocional para lidar com adversidades.