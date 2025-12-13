Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica possíveis tensões na convivência. Evite conflitos e busque a colaboração para o bem-estar de todos. Resgate afinidades e prazeres conjuntos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um certo desafio na comunicação, favorecendo reações fortes no ambiente diário. Cuide da sua imagem e analise a situação antes de julgar. Talvez tirar um tempo para si seja vantajoso. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ter tendência para gastos impensados, gerando possíveis dívidas. Busque lazer que não afete o orçamento. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que a atenção deve ser voltada para a vida familiar e a postura cuidadosa com envolvimentos alheios. Pode ser um bom momento para estabelecer limites. Invista em momentos agradáveis em casa, conforme indica Lua e Marte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica tensão nas áreas de comunicação e crises, pedindo mais disciplina nas reações. Concentre-se em desfrutar melhor do lazer para aliviar a tensão. Virgem (23/08 - 22/09)O céu de domingo para o signo de Virgem pode indicar possíveis momentos de estresse ao tentar conciliar seus interesses pessoais e os da coletividade. Tente ser flexível e prático no gerenciamento do lar. Libra (23/09 - 22/10)Com o céu indicando tensões na área profissional, Libra pode se sentir desconfortável com a atual direção de sua carreira. Reserve este domingo para estimular o pensamento em com encontros sociais. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica que domingo pode ser um dia de emoções agitadas para o signo de Escorpião. Em vez de dramatizar os problemas, é melhor encará-los com coragem e buscar soluções práticas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que possíveis conflitos podem surgir em seus relacionamentos neste domingo. Para evitar desentendimentos, tente evitar uma postura controladora e opte por dialogar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o domingo indica a chance de completar tarefas pendentes, graças à combinação entre Lua e Marte. Mantenha a produtividade, mas respeite o ritmo dos outros, conforme sugere a ligação entre Lua e Júpiter. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica atenção ao bem-estar neste domingo, com foco na saúde física e emocional. Evite descartar bons hábitos. Aproveite a companhia de amigos em atividades domésticas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a relação com pessoas próximas pode ser desafiadora hoje. Talvez seja positivo um distanciamento leve, sem se isolar. Busque atividades relaxantes.