Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um domingo de sensibilidade e generosidade, com a Lua passando entre as áreas de comunicação e familiar. A chance de gestos gentis com aqueles ao seu redor é realçada pela presença de Vênus no cotidiano. Evite criar expectativas altas, tente apreciar as pessoas como elas são. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua indica um momento favorável para planejar finanças e questões práticas do dia a dia. Tente interagir bem com os outros e mantenha o otimismo, não se deixando abalar por eventuais contratempos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a Lua sinaliza um dia de compreensão de suas necessidades emocionais e práticas, podendo simplificar seu dia a dia e contar com o auxílio da família. Contudo, cuidado com as falsas oportunidades no ambiente social. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica emoções profundas emergindo, oferecendo chance para reflexões úteis para superação de desafios. Não adianta antecipar problemas inexistentes ou fazer suposições. O diálogo com entes queridos pode ser um bom aliado, já que o sextil está com Vênus. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um domingo de reflexões sobre as amizades e confianças. Tente focar naqueles que mostram genuíno vínculo com você. Uma dica é optar por atividades que impulsione o seu bem-estar. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu mostra um domingo de responsabilidades despertando seu lado unido e colaborativo, realçando sua reputação junto a quem trabalha com você, graças ao trajeto da Lua. Fique atento para não ser explorado em sua generosidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de maior conexão com suas vocações. A Lua transitando entre a área espiritual e a do trabalho pode ser propícia para aprimorar sua carreira. Mantenha a discrição emocional e não dependa de aprovação externa. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um forte impulso para se conectar com as necessidades emocionais e se cuidar. Objetive reduzir o estresse diário. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica maior conexão com o emocional das pessoas à sua volta, promovendo sinergia na convivência. Contudo, talvez seja bom filtrar contatos nas redes sociais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que haverá mais interação na rotina diária. Demonstre empatia e atenção ao coletivo, mas evite envolver-se nos dramas de outros. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a Lua sugere que equilibrar diversão e tarefas é importante. Seja receptivo a trabalhar em grupo para suprir necessidades especificas. Mantenha-se positivo frente aos desafios, sem se apegar a decepções. Veja oportunidades com Netuno e Vênus. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um domingo de charme e acolhimento, com chances de interações prazerosas na área familiar e social. No entanto, é preciso ser cauteloso na gestão financeira, especialmente quando se trata de amigos.