Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o domingo sugere atenção com as finanças. O céu indica que o prazer das interações sociais pode levar a gastos impulsivos. Saber de suas vulnerabilidades ajuda a estabelecer limites e evitar o consumo excessivo. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que a insatisfação na área profissional pode levar à procrastinação. Manter a inteligência emocional é um bom passo para evitar conflitos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que é um momento delicado para o signo de Gêmeos, com sinais de pessimismo podendo sobrepor-se às possíveis soluções. É um bom momento para se dedicar a atividades agradáveis e estar próximo de pessoas amigáveis. Câncer (21/06 - 22/07)No domingo, o signo de Câncer pode mostrar mais fraternidade e buscar a alegria junto a pessoas amadas, já que a Lua indica esta tendência. No entanto, a mesma Lua em tensão com Vênus e Urano na área de amizades, traz um alerta econômico. Cuidado com gastos excessivos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que podem surgir sentimentos de desvalorização na área profissional, mas lembre-se: o primeiro passo para valorização é o amor próprio. Pode ser desafiador lidar com seu relacionamento nesse momento, mas a renovação dos sentimentos é sinal de responsabilidade afetiva. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a necessidade de equilibrar o ritmo de vida e cuidar das demandas estruturais do cotidiano, inclusive as emocionais. Cuidado com as vulnerabilidades. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica dificuldades para equilibrar a vida pessoal e social, sugerindo a necessidade de adaptação. Lembre-se de estabelecer limites e escolher criteriosamente as questões pessoais que irá divulgar. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere certa resistência na interação familiar devido a comportamentos egoístas. Pode ser uma boa hora para buscar acordos, sem se deixar levar pelo orgulho. Sagitário (22/11 - 21/12)No domingo, o signo de Sagitário pode encontrar desafios na rotina e com a convivência diária, pois há indícios de que o humor oscilará. Para lidar bem com o dia, é útil encarar problemas com objetividade e inserir prazeres na jornada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio a harmonia entre Lua, Vênus e Urano destaca a necessidade de conciliar os interesses coletivos com a vida pessoal. Seu lazer pode requerer uma gestão financeira cautelosa, principalmente se os gastos forem conjuntos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma necessidade de equilibrar as emoções para cultivar a paz com quem divide seu espaço, principalmente se desafios surgirem. Tente não sobrecarregar os demais com seus sentimentos negativos, valorizando sua individualidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma possível dificuldade na comunicação e entendimento com as pessoas ao redor, devido a interações entre Lua, Vênus e Urano. Procure focar em suas prioridades e organizar seus pensamentos com calma e diplomacia.