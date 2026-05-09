Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um dia para reflexão sobre as amizades. Pode ser um bom momento para priorizar contatos que lhe ofereçam apoio afetivo. Na parte da tarde, há chance de alguns imprevistos, demandando adaptação. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para rever rotinas e fazer ajustes práticos, especialmente no campo profissional. Na parte da tarde, a harmonia com os amigos pode requerer um toque de flexibilidade e moderação. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos neste domingo, o céu indica um bom momento para o recolhimento meditativo e o fortalecimento da autoestima. Na parte da tarde, haverá necessidade de adaptação a situações inesperadas na área de trabalho. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer neste domingo, o céu indica um momento de desapego e autoconhecimento. Reflexões profundas e limpeza emocional podem estar em evidência, com possibilidade de um convite ao recolhimento na parte da tarde. Há chance de enfrentar desafios internos. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um período de reflexão e diálogo para o signo de Leão, com a Lua Minguante oposta. Pode ser um bom momento para exercer autocrítica e reavaliar padrões. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que é um bom momento para avaliar e adequar rotinas e questões pendentes. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica chances de reflexão sobre o papel em grupos e a necessidade de ajustes ao lidar com imprevistos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para quem é do signo de Escorpião, o céu indica um domingo de introspecção e revisão de laços familiares. Pode ser uma excelente chance de rever questões emocionais e se entender melhor. Seja prudente ao lidar com grupos ao longo da tarde. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para revisar e ajustar a maneira de pensar e expressar, favorecendo diálogos mais assertivos e melhorando as relações. À tarde, pode surgir desafio na área familiar que demandará flexibilidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que uma revisão cuidadosa pode melhorar o seu dia a dia, reduzindo exageros e estimulando ações criativas. Cuidado com ideias demasiado radicais. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário, o céu indica que um aumento na sua percepção dos desafios emocionais pode promover ajustes para superar inseguranças e elevar sua autoestima. A Lua em seus últimos graus segue em aspecto com o Sol e Vênus, então pode ser que surgirem desafios na área material. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o domingo indica aprofundamentos pessoais, com possíveis desapegos emocionais. Tenha cuidado ao tomar decisões, pois pode haver surpresas inesperadas.