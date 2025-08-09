Áries (21/03 - 19/04)Autoestima e criatividade se destacam com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter, ajudando a superar obstáculos e manter serenidade diante dos desafios. Preserve sua privacidade e evite se expor demais, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Touro (20/04 - 20/05)A Lua em harmonia com Vênus e Júpiter favorece o bem-estar nas trocas afetivas e culturais com pessoas próximas. No entanto, modere os gastos com atividades sociais para evitar imprevistos, já que a tensão entre Lua e Urano pode levar a excessos financeiros. Gêmeos (21/05 - 20/06)A gestão da sua rotina se torna uma fonte de prazer, estimulando sua criatividade com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter. Suas habilidades práticas ficam mais evidentes, embora seja necessário manter o equilíbrio ao tomar decisões importantes, devido à tensão entre Lua e Urano. Câncer (21/06 - 22/07)Você tende a buscar experiências prazerosas neste domingo, voltadas ao bem-estar e à realização pessoal. Diante dos desafios, adote uma postura prática e evite criar hipóteses sem fundamento, como alerta a tensão entre a Lua e Urano. Leão (23/07 - 22/08)O domingo favorece momentos reservados em família, contribuindo com um processo de cura emocional. No entanto, é importante não condicionar a felicidade a fatores externos, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua percorre o setor de relacionamentos, favorecendo o uso do carisma na comunicação e fortalecendo os vínculos sociais. Agir com empatia é positivo, mas tenha atenção para não assumir responsabilidades de outras pessoas. Libra (23/09 - 22/10)A Lua em harmonia com Vênus e Júpiter eleva sua capacidade de se adaptar à rotina com criatividade, beleza e conforto. Evite, no entanto, agir por impulso ao enfrentar contratempos, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Escorpião (23/10 - 21/11)A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter sugere um domingo de prazer e bem-estar na companhia de pessoas queridas. No entanto, a tensão entre Lua e Urano pede cuidado ao misturar finanças e amizades para evitar prejuízos. Sagitário (22/11 - 21/12)O bem-estar no lar ganha destaque, incentivando dedicação aos vínculos afetivos e trazendo mais leveza à rotina. Evite, no entanto, se deixar afetar pelo sofrimento das outras pessoas, buscando manter a calma mesmo diante de situações que mexam com seu emocional, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)Seu lado carismático fica mais evidente com a Lua no setor comunicativo, contribuindo com interações criativas e prazerosas, além de abrir portas para boas oportunidades. Preserve o equilíbrio emocional ao lidar com imprevistos e pressões nas relações mais próximas, como sinaliza a tensão entre Lua e Urano. Aquário (20/01 - 18/02)Praticidade e criatividade marcam sua postura, com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter no setor material. No entanto, é preciso ter cautela com gastos impulsivos, evitando misturar finanças e amizades. Peixes (19/02 - 20/03)Neste domingo, sua postura fica otimista e focada nos aspectos prazerosos da vida, com a Lua em seu signo se aliando a Vênus e Júpiter no setor social. Aproveite os momentos de diversão, mas sem deixar de lado suas responsabilidades domésticas e familiares, como alerta a tensão entre Lua e Urano.