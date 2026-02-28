Áries (21/03 - 19/04)Para quem é do signo de Áries, o céu indica instabilidade nas relações coletivas no dia 01/03. A dica é adotar posturas moderadas e evitar conflitos. Fique atento aos gastos sociais e busque equilíbrio na gestão de recursos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia em que administrar responsabilidades pode ser desafiador e recomenda planejamento. Avalie o equilíbrio entre vida doméstica e profissional. Gêmeos (21/05 - 20/06)Domingo pede calma para o signo de Gêmeos. A tensão no céu entre Lua, Marte e Urano pode gerar emoções fortes, então será bom evitar reações impetuosas. Na presença de mal-entendidos, tente observar antes de agir. Comunicação cuidadosa evitará conflitos indesejados. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser prudente na gestão patrimonial, principalmente se surgirem imprevistos. Em vez de buscar empréstimos ou compras a crédito como solução, vivencie relações mais fraternas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica a necessidade de mais cooperação em parcerias de trabalho e na gestão do estresse. Pode ser um bom momento para reavaliar como expressa amor e confiança no relacionamento, visando harmonia e respeito. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de tensão. Situações imprevistas podem aparecer, exigindo adaptação. Busque equilíbrio ao lidar com os desafios. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica cautela ao interagir com grupos, principalmente se surgirem desafios, para evite conflitos e rachaduras. Aposte em demonstrar controle emocional e colaboração para objetivos compartilhados, sem dar importância para desavenças. Escorpião (23/10 - 21/11)O domingo para o signo de Escorpião traz uma tensão entre Lua, Marte e Urano, que indica que certas obrigações podem repercutir nos relacionamentos devido a um comportamento defensivo. Mantenha a harmonia na convivência, evitando imposições. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma forte inquietação frente a certos contratempos e as chances de atitudes impulsivas são altas, dadas as tensões entre Lua, Marte e Urano. Tente criar momentos de pausa para pensar antes de agir, evitando pressa por resultados. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu mostra que há chance de grande pressão social, que pode impactar nas finanças. Será crucial separar a vida pública da privada, seja para se resguardar ou proteger o patrimônio. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que reações impulsivas podem gerar tensões no cotidiano. Evite conflitos, trabalhe o autocontrole e invista no diálogo. Peixes (19/02 - 20/03)O céu deste domingo para o signo de Peixes indica que um comportamento moderado e flexível poderá ajudar no gerenciamento do dia-a-dia, principalmente ao lidar com o inesperado. Fica a dica, aprimore sua comunicação e esteja disposto a fazer ajustes.