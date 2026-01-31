Áries (21/03 - 19/04)No domingo, quem é do signo de Áries tem a tendência de buscar mais interações sociais, sobretudo online. No entanto, é um bom momento para avaliar quem realmente é importante na sua vida e elimine frustrações com relações falsas. Touro (20/04 - 20/05)No domingo, o signo de Touro pode sentir emoções fortes, especialmente na área familiar evidenciada pela Lua Cheia. Este momento pode mostrar necessidades íntimas que pedem atenção, contrapondo-se às preocupações profissionais. Tenha cuidado para não se envolver em especulações e repense suas prioridades, priorizando o bem-estar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica grande expressividade emocional, amplificada por discursos apaixonados. Porém, há chance de possíveis tensões provocarem prejuízos sociais. Atenção e discrição são aconselháveis. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que o signo de Câncer pode buscar satisfação na área material neste domingo. Mantenha a calma diante de possíveis limitações financeiras e seja cuidadoso com seus gastos e investimentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o domingo pode ser um momento de intensidade emocional. No entanto, é importante evitar conflitos e respeitar os sentimentos alheios. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo de tensões emocionais. No seu dia a dia, desafios vão se apresentar e podem causar cansaço e irritabilidade. Recomenda-se focar nas prioridades e buscar acordos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a Lua Cheia indica um incentivo ao seu espírito colaborativo e fraterno, possibilitando uma intensificação do convívio em grupos. No entanto, evite se expor demais, principalmente com pessoas fora do seu círculo íntimo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de exaustão e possíveis desafios nos relacionamentos no trabalho devido ao trânsito da Lua Cheia. Mantenha a cautela e negocie acordos com diplomacia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que o domingo pode ser repleto de reflexões sobre a vida e idealismo, graças à Lua Cheia na área espiritual. Apesar das fortes convicções, é importante evitar contrastes ideológicos, já que essa lua se contrapõe a Plutão, Marte, Sol, Vênus e Mercúrio na área comunicativa. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica afloramento de instintos e emoções intensas. Há chance de impetuosidade na gestão de recursos, por isso, atenção. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que entender as expectativas nas relações é crucial para evitar discordâncias. Dar mais de si do que é possível pode gerar conflitos entre o que você espera e o que realmente ocorre. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica envolvimento maior com deveres diários, o que pode impactar o bem-estar e a saúde. Esta pode ser uma boa chance para estabelecer limites e se libertar de hábitos prejudiciais.