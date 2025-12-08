Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para ampliar horizontes sociais e espirituais. No entanto, seja prudente na gestão financeira frente a possíveis imprevistos. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica para o signo de Touro que o lar pode ser a fonte de satisfação e fortalecimento da vida familiar. Cuidado ao expressar opiniões sobre desafios, diante da tensão lunar com Mercúrio e Urano. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu sugere uma fase agradável nos relacionamentos e um bom momento para projetos em parceria, graças à Lua, Sol, Vênus e Marte. Os desafios diários devem ser enfrentados de maneira prática e sem estresse. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de melhorias no cotidiano e possibilidade de usar recursos de forma criativa. Cuidar do bem-estar é importante, porém, evite gastos impulsivos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma alta na autoestima, graças ao alinhamento entre Lua, Sol, Vênus e Marte. Isso te deixa mais seguro para expressar ideias e sentimentos, especialmente em meio social. É um bom momento para buscar uma gestão equilibrada de responsabilidades entre o lar e o trabalho conforme indica a tensão da Lua com Mercúrio e Urano. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que para o signo de Virgem, o momento pede recolhimento e apreciação de prazeres introspectivos. Pode ser uma boa chance de evitar discussões ao não alimentar especulações sobre desafios. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a comunicação pode ser um recurso poderoso nos relacionamentos para alcançar objetivos em comum. Mas cuidado ao misturar amizades e finanças. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica praticidade e criatividade na gestão do trabalho, favorecendo otimizações. Porém é importante driblar possíveis atritos com colegas de trabalho. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um forte otimismo e firmeza na jornada diante da conexão da Lua com o Sol, Vênus e Marte na área espiritual. Evite pressa ao lidar com desafios, para prevenir falhas e perdas devido à tensão da Lua com Mercúrio e Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio se fortalece diante de desafios nesta terça-feira. As ações focadas podem levar a conquistas únicas, elevando a autoestima e a confiança. Mas cuidado ao compartilhar aspectos íntimos da vida socialmente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, as relações estão em alta e há chances de realçar seus talentos. É um momento favorável para explorar novas oportunidades com confiança. Contudo, evite sobrecarga e tenha metas claras, já que harmonia entre Lua, Sol, Vênus e Marte indica certa tensão. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma terça-feira produtiva e prazerosa, perfeita para administrar rotinas e afazeres. Antes de realizar alterações, busque acordos para evitar conflitos.