Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a terça-feira traz dinamismo ao mesmo tempo em que a presença de Marte na área espiritual estimula uma ampliação de horizontes. É importante pausar para ponderar decisões antes de acelerar, especialmente com Marte e Mercúrio. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que há uma intensificação dos instintos com a entrada de Marte na área íntima. Cautela é recomendada para evitar atitudes imprudentes quando Marte se aproxima de Mercúrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais fraternidade e colaboração, especialmente em suas parcerias. Há oportunidade para melhorar o diálogo e buscar acordos. Evite parecer invasivo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica mais vitalidade e uma rotina ativa com Marte na área do cotidiano e saúde. Preste atenção aos sinais do seu corpo e evite excessos. Planeje e organize-se para colher bons frutos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que redes sociais podem se tornar mais ativas e divertidas, com a chance de alguns conflitos. Tente manter a diplomacia e evitar imposições. Aproveite para se envolver com a cultura. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um aumento no dinamismo na área familiar, ampliando a capacidade de organização da rotina doméstica. Esteja alerta a possíveis desentendimentos, o diálogo pode ser a melhor solução. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu de hoje indica que pode vir a se sentir mentalmente dinâmico e assertivo ao se comunicar. Porém, é importante evitar assumir-se como o único dono da verdade. Valorize a troca de ideias e seja aberto em debates. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para focar em ações práticas e objetivas que trarão resultados efetivos. Priorize o planejamento e análise de pros e contras para minimizar riscos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, hoje o céu indica um aumento no ímpeto para ações significativas, embora deva-se controlar a impulsividade. Pode ser um bom momento para ponderar antes de agir, visando resultados efetivos. Ressalta-se a importância de se esquivar de uma competição exacerbada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma necessidade de estratégias mais elaboradas ao enfrentar desafios. Com Marte se aproximando de Mercúrio, a recomendação é ponderar antes de agir. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, Marte indica disposição para sociabilização e sinais de liderança. Lembre: liderar é estimular, não comandar. Dialogue, articule ideias. Na área amorosa, é tempo de cuidar dos sentimentos cotidianos e permitir a resolução natural de conflitos emocionais. Peixes (19/02 - 20/03)Marte ingressa na área profissional, inaugurando um ciclo de maior produtividade e determinação para alcançar resultados concretos. Sua postura tende a se tornar mais assertiva e focada em metas, especialmente com o encontro de Marte e Mercúrio favorecendo estratégias bem elaboradas.