Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries hoje, Vênus indica uma generosidade maior nas compras. Cuidado com extravagâncias, mesmo em tempos de prosperidade, já que Plutão aponta a chance de imprevistos. Exercite sua criatividade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, Vênus indica um aumento na sensualidade e carisma, podendo atrair mais pessoas para sua companhia. Uma boa oportunidade para estabelecer contatos valiosos, mas mantenha discrição sobre suas ambições profissionais devido à tensão com Plutão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um tempo de certa fragilidade emocional, com carências surgindo e situações de instabilidade afetiva. Mas, ao mesmo tempo, é uma fase cheia de criatividade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu destaca uma tendência à generosidade nos relacionamentos com seus amigos e uma chance de se dedicar mais aos laços sociais, trazendo o desejo de compartilhar vivências. Podem surgir oportunidades de participar de atividades em grupo, porém, é importante resguardar a privacidade. No amor, é um bom momento para enfrentar desafios e resolver questões, buscando sempre a segurança emocional que Vênus sugere. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento de criatividade e satisfação no trabalho, com conquistas que elevam a autoestima. No entanto, tome cuidado com oportunidades aparentemente fáceis. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica prazeres especiais em atividades culturais, com Vênus trazendo sensibilidade para a beleza nas pequenas coisas. Viagens podem ser positivas, mas é importante escolher bem as companhias. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, Vênus indica uma possível mudança na percepção sobre os relacionamentos, com maior valorização pessoal, tornando-se mais exigente. Pode ser um bom momento para revisar as parcerias e permitir algumas alterações, libertando-se de restrições indesejadas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aproximação e fortalecimento de laços com pessoas queridas. Esteja aberto à intimidade, mas estabeleça limites para evitar relações abusivas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma vida cotidiana mais prazerosa e harmoniosa. Desafios podem surgir, então busque acordos para evitar a instabilidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que os prazeres da vida e a socialização podem ganhar destaque. Pode ser um bom momento para desenvolver sua criatividade. Mantenha interações, mas controle os gastos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica a possibilidade de o signo de Aquário se dedicar a melhorias na sua casa, tornando-a mais agradável para si e para quem vive com você. No entanto, é essencial estar atento para não assumir compromissos financeiros acima de suas possibilidades. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, Vênus sugere uma atração por prazeres intelectuais e um aumento do carisma em grupos. Há possibilidade de ver sua criatividade sob uma ótica original.