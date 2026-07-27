Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica fadiga mental e possíveis desentendimentos na esfera profissional e familiar. Pode ser um bom momento para estabelecer limites e priorizar. A criatividade é uma aliada neste momento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que este pode ser um bom momento para moderar o ritmo das atividades intelectuais. A abundância de tarefas pode gerar estresse. Dê um alívio à sua rotina acrescentando pequenos prazeres, já que a Lua se harmoniza com Vênus. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a passagem da Lua pelo setor material indica atenção nas decisões financeiras. Pensar nas vantagens e desvantagens pode evitar riscos. A combinação com Vênus sugere ações criativas para tornar o lar mais agradável. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a terça-feira promete desafios emocionais. É preciso demonstrar empatia e afeto para evitar obstáculos interpessoais. Há indicações de problemas nos relacionamentos pela oposição entre Lua e Mercúrio. Leão (23/07 - 22/08)Hoje, o céu indica que o signo de Leão pode vivenciar um momento de maior sensibilidade na área da saúde. É essencial encontrar um equilíbrio e dedicar-se ao autocuidado, tanto mental quanto físico. Virgem (23/08 - 22/09)Signo de Virgem, há chance de desafios no âmbito social devido à oposição Lua-Mercúrio. Pode ser um bom momento para refletir antes de se posicionar, e a gentileza se mostrará essencial. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia de atenção à sobrecarga mental. O trabalho pode ser intenso, logo, momentos de descanso são fundamentais. Valorize os pequenos prazeres e as boas companhias. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere uma necessidade de encarar os problemas ao invés procurar distrações. Interaja com amigos que tragam conforto emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que um impulso de quebrar a rotina pode levar a gastos extras, comprometendo a situação financeira, devido à tensão entre Lua e Mercúrio. Buscar soluções financeiras além do comum pode ajudar a equilibrar as contas, ainda mais com Vênus favorecendo sua área de trabalho. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que podem surgir divergências ideológicas que podem atrapalhar a comunicação com seus relacionamentos. Tente encarar esse momento como ajuste, promovendo conversas com diplomacia na busca por consensos. A solidariedade pode amenizar conflitos, especialmente considerando a sintonia com Vênus na área espiritual. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que o dia pode trazer momentos de reflexão intensa, que tornam desafiador o gerenciamento das rotinas diárias. Busque aconchego emocional junto aos seus entes queridos. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que as amizades do signo de Peixes podem enfrentar desafios hoje, potencializando discussões que tornam a convivência difícil. A chave é flexibilizar a mente e a postura para buscar acordos. Cordialidade é essencial, ainda mais com a harmonia de Vênus na área dos relacionamentos.