Áries (21/03 - 19/04)O encontro entre Lua e Marte no setor dos relacionamentos favorece a participação em iniciativas coletivas e fortalece o papel das parcerias. Evite que disputas por espaço se ampliem e acabem trazendo atritos nas relações. Touro (20/04 - 20/05)Sua energia se volta à organização da vida cotidiana com o encontro entre Lua e Marte no setor das rotinas, ampliando sua produtividade e permitindo conquistas no dia a dia. Evite impor um ritmo que os outros não consigam ou não tenham interesse em acompanhar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Sua postura fica mais ativa ao se conectar com seus contatos, pois Lua e Marte se unem na área social e estimulam esforços coletivos para metas comuns. O desejo por diversão cresce, mas será necessário equilibrar isso com sua realidade financeira. Câncer (21/06 - 22/07)O encontro entre Lua e Marte no setor familiar traz dinamismo para resolver pendências e agir de forma prática. Colabore com quem convive, mas cuide para não acumular responsabilidades que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Leão (23/07 - 22/08)Lua e Marte juntos no setor mental fortalecem sua autoconfiança e estimulam você a defender suas ideias com firmeza, inspirando também quem está próximo. Prefira unir as pessoas em torno de soluções, principalmente diante de situações tensas. Virgem (23/08 - 22/09)Com Lua e Marte na área financeira, sua postura se torna mais prática e decidida, ajudando a organizar tarefas e avançar em seus objetivos. Mantenha sua independência, mas reconheça quem colabora com você. Evite pressionar demais os outros na busca por resultados imediatos. Libra (23/09 - 22/10)Lua e Marte em seu signo despertam coragem e atitude, colocando você no centro de oportunidades importantes para o futuro. No entanto, será preciso moderar a impulsividade, sobretudo em cenários que pedem mais prudência. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua e Marte no setor de crise pedem cautela no ritmo e revisão das estratégias para lidar com os desafios. Também é essencial observar como lida com os sentimentos de frustração e raiva, para que não surjam atitudes ou respostas carregadas de agressividade. Sagitário (22/11 - 21/12)O convívio em grupo se fortalece, estimulando o apoio mútuo e parcerias que crescem no coletivo. Cuidado apenas para não se envolver em disputas territoriais, como alerta a tensão com Júpiter. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Marte juntos no setor profissional ampliam seu desejo de realização, estimulando desempenho e produtividade, contribuindo com o cumprimento de metas. Ainda assim, evite confrontos diretos quando houver divergências em situações delicadas. Aquário (20/01 - 18/02)Lua e Marte unidos na área espiritual aumentam sua vontade de explorar novos caminhos e expandir aprendizados, trazendo movimento à vida. No entanto, não permita que o desejo por aventura faça você se expor a riscos sem refletir antes de fazer escolhas. Peixes (19/02 - 20/03)O momento favorece o foco em questões pessoais e a dedicação às suas prioridades, com Lua e Marte juntos no setor íntimo. Antes de agir, avalie se suas escolhas afetam quem está ao redor e busque acordos para manter o equilíbrio nas relações.