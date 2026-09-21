Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode vivenciar um amadurecimento nas relações, com o Sol formando trígonos com Urano e Plutão. É importante preservar a autonomia e evitar idealizações ou dependências, já que Netuno está oposto. Construa laços com liberdade e compromisso. Touro (20/04 - 20/05)O Sol motiva o signo de Touro a nutrir a vitalidade, buscando eficiência e inovação. Há espaço para ajustes consistentes na convivência, mas a clareza é essencial para evitar suposições. Converse sobre os fatos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode ter as conexões sociais em destaque. Há um bom momento para novas experiências e renovar a forma de se relacionar. Vale separar intuição de fantasia antes de decisões importantes, pois Netuno pode trazer dúvidas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o Sol na área familiar pode conectar com as raízes e iluminar a vida doméstica. Há espaço para fortalecer a confiança e a estabilidade nas relações. Vale observar as idealizações e valorizar o que é concreto, evitando distorções. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o Sol na área das ideias impulsiona o aprendizado e a comunicação. Há chance de pensar fora dos padrões, com criatividade. Vale evitar conversas nebulosas e preferir perguntas diretas se algo não estiver claro. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode sentir um potencial empreendedor e favorece a gestão financeira. Sol, Urano e Plutão indicam inovação para projetos. Há chance de oposição com Netuno pedir cuidado com excesso de idealizações e gastos. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode sentir maior autoconfiança e vitalidade, com chance de renovar a vida. Há coragem para transformar relações afetivas. Vale ter atenção a idealizações, valorizando a realidade da pessoa ao lado. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica um processo de renovação interior para o signo de Escorpião, com o Sol na área de crise. É um bom momento para romper padrões nas relações. É importante ter clareza sobre desejos e limites, evitando confusões. Sagitário (22/11 - 21/12)O Sol em boa relação com Urano pode estimular a vida social para o signo de Sagitário. Há chance de se aproximar de pessoas inspiradoras. Vale ter critério com influências externas e preservar a confiança nas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode ter a produtividade e o engajamento com o trabalho elevados. Há chance de usar essa disposição para objetivos afetivos. Contudo, vale observar para que o foco externo não mine a relação com o lar e a presença afetiva. Aquário (20/01 - 18/02)O Sol na área espiritual motiva o signo de Aquário a buscar um sentido mais amplo na vida. As relações podem compartilhar ideais elevados, mas há chance de divergências de visão. Vale compreender os valores da pessoa amada para evitar conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o Sol na área íntima sugere fortalecimento interior e amadurecimento emocional. Há chance de transformações profundas nas relações. Evite idealizações e buscar segurança em consumos ou promessas irreais.