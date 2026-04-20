Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que podem surgir desafios na área familiar. Comunicação clara e ponderação são essenciais para evitar ações precipitadas. Pode ser um bom momento para valorizar o recolhimento e buscar um convívio pacífico. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um momento de reflexão importante antes de expressar sentimentos e opiniões. Cautela e aprendizado através desafios estão no radar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para organizar as finanças com disciplina e estabelecer limites para evitar gastos excessivos, especialmente com estímulos sociais. Os gastos devem refletir necessidades reais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o cenário astral indica chance de desgaste por desbalanceamento emocional e trabalho. Cuidado com a procrastinação, para não atrapalhar a rotina e prazos relevantes. Mantenha o foco e se organize. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que desafios podem ser sentidos com uma carga emocional intensa. Isso pode afetar a sua percepção dos acontecimentos e autoconfiança. Busque uma postura imparcial e ponderada. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica desafios nas interações sociais. Saber escolher as companhias e ter cuidado ao tratar de temas pessoais é essencial. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que a priorização do sucesso profissional pode gerar conflitos relacionais. Há chance de dificuldades com Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, exigindo maturidade e diplomacia. Dica: não revele todas as suas ambições. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um aumento na busca por experiências com significado profundo. Contudo, cuidado com idealizações que possam impedir a vivência da realidade. Tente transformar inspirações em práticas concretas e evitar dispersões. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira indica possibilidade de maior introspecção emocional. Questões afetivas podem vir à tona - alerta para encarar esses sentimentos sem a necessidade de aprovação externa. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um aumento na busca por conforto e reciprocidade nas relações pessoais. No entanto, respeitar o ritmo de cada um e evitar expectativas excessivas é a chave para evitar desgastes. As tensões com Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno na área familiar exigem uma escuta mais atenta e cuidadosa. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o dia a dia pode ter um grande peso emocional, com a Lua transitando pela área de rotinas. O céu indica uma necessidade de diálogo harmonioso com os demais, evitando conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica participações mais intensas em grupos e comunidades. Porém, existe a necessidade de cautela nas despesas para evitar comprometimento financeiro a longo prazo.