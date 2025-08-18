Áries (21/03 - 19/04)O encontro entre Lua, Vênus e Júpiter na área familiar intensifica seu desejo por um lar mais afetuoso, que proporcione prazeres singulares. Evite sobrecarregar as pessoas com expectativas excessivas, pois isso pode gerar frustrações e afastamentos indesejados. Touro (20/04 - 20/05)O encontro entre Lua, Vênus e Júpiter no setor comunicativo eleva seu carisma e atrai pessoas por meio do seu poder de expressão. As trocas criativas crescem, tornando certos vínculos mais prazerosos. No entanto, evite reagir de forma exagerada diante dos obstáculos que surgirem no dia a dia. Gêmeos (21/05 - 20/06)O encontro entre Lua, Vênus e Júpiter na área material estimula investimentos em qualidade de vida e soluções inteligentes. Aproveite essa energia criativa, mas mantenha disciplina. Estabeleça limites claros para evitar exageros e garantir segurança material. Câncer (21/06 - 22/07)Seu carisma se destaca nesta fase marcada por Lua, Vênus e Júpiter em seu signo, atraindo olhares de admiração. Aproveite essa energia, mas tenha critério ao se expor, especialmente sobre suas metas e assuntos ligados à sua vida íntima. Leão (23/07 - 22/08)Sua mente criativa se torna uma poderosa aliada para transformar obstáculos em oportunidades, encontrando soluções inovadoras diante das dificuldades. Porém, evite se expor a riscos desnecessários e pondere cuidadosamente os prós e contras antes de tomar qualquer decisão ou assumir compromissos. Virgem (23/08 - 22/09)Amizades genuínas e alinhadas a ideais em comum ganham força, trazendo momentos agradáveis e suporte emocional. Aproveite essa conexão, porém mantenha o equilíbrio, evitando misturar questões financeiras com relações pessoais, especialmente devido à tensão entre Lua Marte. Libra (23/09 - 22/10)Lua, Vênus e Júpiter se encontram na área profissional, revelando uma fase de conquistas prazerosas, que podem abrir espaço para crescimento na carreira. Seus talentos se destacam e reforçam sua imagem no trabalho. Evite pressa em obter resultados concretos. Escorpião (23/10 - 21/11)O encontro de Lua, Vênus e Júpiter na casa espiritual traz otimismo e inspira você a buscar experiências culturais que alimentem seu autoconhecimento. Mantenha a serenidade diante de desafios e evite se deixar conduzir por posturas dramáticas. Sagitário (22/11 - 21/12)Sua sensibilidade favorece o fortalecimento de vínculos, trazendo confiança e momentos de cumplicidade. Porém, tenha atenção para não criar relações de dependência. Preserve sua autonomia e respeite o espaço de todos nas trocas afetivas. Capricórnio (22/12 - 19/01)A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter realça seu lado acolhedor e sua capacidade de criar conexões com quem você ama, além de promover o bem-estar coletivo. Enfrente críticas sobre seu desempenho profissional com maturidade, evitando atitudes defensivas, pois a tensão lunar com Marte pede equilíbrio. Aquário (20/01 - 18/02)O encontro entre Lua, Vênus e Júpiter amplia sua atenção aos pequenos gestos que tornam a rotina mais leve e os relacionamentos mais significativos, criando um círculo de harmonia ao seu redor. No entanto, imprevistos podem exigir mais controle emocional para que consiga manter a estabilidade. Peixes (19/02 - 20/03)Lua, Vênus e Júpiter se encontram no setor social, estimulando carisma e abertura para vivências culturais, ajudando você a se destacar nos grupos. Aproveite o momento, mas mantenha o equilíbrio financeiro, evitando gastos fora do previsto que possam comprometer sua segurança.