Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é um bom momento para focar na vida íntima e em objetivos pessoais. Porém, não disperse energia e canalize seus esforços em metas definidas. É recomendado também dialogar sobre as expectativas com quem convive. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na assertividade e na capacidade de liderança. Todavia, é crucial ter cuidado para não ser inflexível na hora de lidar com eventuais contratempos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para os geminianos, o céu indica uma elevação na proatividade, graças ao trígono lunar com Marte, dinamizando sua rotina e melhorando o uso de recursos. Cuidado apenas para não sobrecarregar-se, devido à tensão lunar com Mercúrio e Júpiter. Práticas para fortalecer o organismo e disciplinar hábitos são recomendadas. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que para o signo de Câncer, as interações sociais podem ser dinâmicas e agradáveis, com destaque para suas habilidades para articular parcerias. No entanto, pode ser um bom momento para ter cautela com as finanças e evitar misturar dinheiro e amizades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para cuidar da casa e da família. Aproveite para focar em seus objetivos e superar obstáculos. No entanto, tente manter um equilíbrio nas decisões, levando em conta o ponto de vista e ritmo das outras pessoas ao seu redor. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma postura mais assertiva favorecida pela Lua em trígono com Marte. É um bom momento para conduzir diálogos importantes, mas lembre-se de exercitar a diplomacia e gerenciar o estresse, visto que há chance de divergências de opiniões devido à quadratura da Lua com Mercúrio e Júpiter. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma forte vontade de realização concreta, especialmente na área material, quando a lua se alinha com Marte. Tende a ser um bom momento para planejar investimentos, mas evite liberar seu orçamento sem critério. Com a lua em tensão com Mercúrio e Júpiter, fica clara a necessidade de prudência e uma análise cuidadosa de possíveis gastos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um aumento da força de vontade e produtividade. Possíveis situações proveitosas podem surgir, graças à Lua e Marte. É importante valorizar suas ambições com um planejamento estratégico, levando em conta oportunidades e desafios. A relação e projetos em comum podem ser fortalecidos, mas é essencial evitar agir movido apenas pelo entusiasmo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, este é um bom momento para reavaliar estratégias e exercer autocontrole emocional. A Lua, em trígono com Marte, indica uma oportunidade para diálogos sinceros e melhorias nos relacionamentos. No entanto, com a tensão da Lua com Mercúrio e Júpiter, é recomendável evitar pressa na busca por soluções. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica companheirismo e momentos agradáveis em grupo. Há chance de desafios ao lidar com diferenças, então é um bom momento para exercer a diplomacia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento na força de trabalho com a Lua na área profissional se alinhando com Marte. Esse cenário sugere produtividade e dinamismo nas atividades e parcerias. É crucial ter planejamento e disciplina para evitar ações impulsivas que possam gerar desvios. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, terça pode trazer um aumento de confiança em suas convicções. O céu indica que a Lua está alinhada a Marte, fortalecendo sua autoconfiança e inspirando novos planos. Contudo, a Lua em tensão com Mercúrio e Júpiter sugere cautela nas decisões importantes. Aproveite as oportunidades de crescimento, mas reflita sobre os riscos.