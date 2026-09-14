Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a harmonia entre Lua e Marte traz segurança e coragem para expressar desejos. Vale respeitar limites nas relações. Observe a gestão patrimonial e modere gastos com lazer. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a harmonia entre Lua e Marte pode gerar confiança na expressão. Há chance de motivar parcerias e afetos. Use as palavras com sabedoria em momentos de conflito, pois a quadratura entre Lua e Júpiter pede cuidado. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica proatividade e praticidade, otimizando recursos e processos. Há chance de resolver pendências e organizar a vida compartilhada. É um bom momento para você ter disciplina nos gastos e avaliar riscos antes de decisões importantes, especialmente em relações. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode sentir a espontaneidade e a interação em grupo estimuladas pela Lua e Marte. Há chance de programas que renovam as relações. Vale manter o bom senso na área financeira, pois a tensão da Lua com Júpiter pode gerar excessos. Evite escolhas impulsivas. Leão (23/07 - 22/08)A harmonização de Lua e Marte favorece o recolhimento e a união para o signo de Leão, fortalecendo relações diante de desafios. Júpiter em tensão com a Lua pode ampliar percepções de problemas; preserve a serenidade antes de reagir. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode viver mais companheirismo nas interações e conversas francas. Nas relações, é preciso cuidado para não projetar problemas externos e inseguranças. Preserve o que é de vocês. Libra (23/09 - 22/10)O signo de LIBRA conta com a harmonia Lua-Marte para uma gestão eficaz de recursos e objetivos. Vale ter atenção aos gastos sociais devido à quadratura Lua-Júpiter, buscando equilíbrio entre prudência e prazer. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica um desejo de expansão para o signo de Escorpião. Evite individualismo e competitividade, especialmente no trabalho. Nas relações, somar esforços é favorável para alcançar objetivos em comum. Sagitário (22/11 - 21/12)Há garra e perseverança para o signo de Sagitário enfrentar desafios delicados. Pode ser um bom momento para proteger o que foi construído, mas evite expectativas exageradas. Vale avaliar com calma os próximos passos e pensar bem antes de agir. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu estimula a fraternidade e iniciativas conjuntas hoje. Há chance de união em grupos. Aja com diplomacia em temas polêmicos e preserve a intimidade, sobretudo no amor, conduzindo divergências com tato. Aquário (20/01 - 18/02)O cotidiano do signo de Aquário ganha dinamismo no trabalho, impulsionando a eficácia. Para as relações, há chance de diferenças de vontade. Vale negociar com diplomacia para preservar a parceria e o respeito. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica facilidade em interações com grupos e ideais. No entanto, o cotidiano pede cautela com planos que não se adaptem à realidade.